Vaulx-en-Velin : une liste dénonce une "machination" après avoir obtenu 0 voix au second tour

Le second tour des municipales à Vaulx-en-Velin ne se termine pas sans polémique. Il y a évidemment l'épisode de la maire battue Hélène Geoffroy, chahutée par les soutiens du vainqueur insoumis Abdelkader Lahmar.

Mais la liste Vaulx Citoyens, qualifiée pour le second tour, veut aussi attirer la lumière sur son sort, affirmant avoir été écartée du scrutin en cours de journée, dénonçant une décision incompréhensible qui l’a conduite à… finir avec 0 voix.

Selon Christine Bertin, tête de liste soutenue par Jean-Michel Aulas, tout bascule le jour du vote. Elle affirme avoir été contactée par la préfecture en pleine journée pour l’informer que les bulletins de sa liste étaient non conformes, en raison de l’absence de mention de la nationalité européenne pour une colistière.

Un problème administratif… mais signalé trop tard, selon elle. "L’information arrivant plusieurs heures après l’ouverture du scrutin, il nous était impossible de modifier nos bulletins", explique la candidate.

Des bulletins pourtant validés auparavant

Ce qui alimente la colère de la liste, c’est surtout le timing, et les validations précédentes. Les bulletins avaient été acceptés à deux reprises par la commission de propagande, et déjà utilisés lors du premier tour sans problème relevé.

Autre point soulevé : l’absence de confirmation écrite de la préfecture, malgré une promesse annoncée par téléphone.

Résultat dimanche 22 mars dans les urnes : 0 voix comptabilisée au compteur

En fin de journée, nouvelle surprise pour Christine Bertin. Puisqu'elle est finalement informée que tous ses bulletins seront comptabilisés comme nuls, sur demande des services de l'Etat.

Conséquence directe : les résultats officiels affichent 0 voix pour Vaulx Citoyens, alors que la liste revendique environ 698 suffrages, qui lui auraient permis d’obtenir un élu d'opposition - Christine Bertin en l’occurrence.

Dans son communiqué, la liste ne cache pas sa colère. Elle dénonce une situation qui aurait "trompé les électeurs". Christine Bertin parle même d’un résultat qui "semble être le fruit d’une machination politique", évoquant également "des pressions extraordinaires" durant la campagne.

Face à cette situation, la liste annonce réfléchir à des suites judiciaires.

Derrière la victoire d’Abdelkader Lahmar à Vaulx-en-Velin, ce second tour laisse donc une zone d’ombre. Reste désormais à savoir si cette contestation débouchera sur un recours… et si la justice confirmera, ou non, la validité de ce scrutin déjà hors-norme.