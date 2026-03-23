Politique

Municipales à Lyon : Fanny Dubot réélue maire du 7e arrondissement

Municipales à Lyon : Fanny Dubot réélue maire du 7e arrondissement
Fanny Dubost - Lyon Mag

Fanny Dubot a été réélue maire du 7e arrondissement de Lyon.

La candidate de l'Union de la gauche et maire sortante a recueilli 62,76% des voix. Elle devance largement la candidate Coeur Lyonnais, Emilie Desrieux, qui a obtenu 37,24% des suffrages. 

Tags :

7e arrondissement

municipales 2026

Lyon

Fanny Dubot

2 commentaires
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résilié mais c'est trop facile... le 23/03/2026 à 01:27

Je l ai vu sauter de joie derrière Doudou.....
Comme quoi le sport ne fait pas tout...😭😭

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Changement de trottoir le 23/03/2026 à 01:19

En espérant pour elle qu'il reste un trottoir à la guillotière qui accepte de la recevoir.

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