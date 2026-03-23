La candidate de l'Union de la gauche et maire sortante a recueilli 62,76% des voix. Elle devance largement la candidate Coeur Lyonnais, Emilie Desrieux, qui a obtenu 37,24% des suffrages.
Lundi 23 Mars 2026 à 01h10
Municipales à Lyon : Fanny Dubot réélue maire du 7e arrondissement
Fanny Dubot a été réélue maire du 7e arrondissement de Lyon.
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Je l ai vu sauter de joie derrière Doudou.....Signaler Répondre
Comme quoi le sport ne fait pas tout...😭😭
En espérant pour elle qu'il reste un trottoir à la guillotière qui accepte de la recevoir.Signaler Répondre