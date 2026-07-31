Lyon : des perturbations cet été sur la ligne A du métro

L’été sera décidemment synonyme de travaux du côté des transports en commun lyonnais. Alors que la ligne C du métro sera interrompue du lundi 3 au dimanche 16 août inclus en raison de travaux d’entretien, les usagers des TCL devront également faire face à des perturbations sur une autre ligne du métro.

Il s’agit de la ligne A en raison de travaux d’énergie. La circulation du métro sera ainsi interrompue en soirée les 3, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 24 et 27 août mais également en matinée le 16 août. Des bus relais seront mis en place et fonctionneront en deux parties de Perrache à Charpennes puis de Charpennes à Vaulx-en-Velin La Soie, toutes les 15 minutes. "La ligne de métro B sera également impactée par ces travaux", peut-on lire sur le site des TCL sans avoir plus de détails sur ces difficultés.