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Lyon : des perturbations cet été sur la ligne A du métro

Lyon : des perturbations cet été sur la ligne A du métro
Lyon : des perturbations cet été sur la ligne A du métro - LyonMag

Après la ligne C, la ligne A.

L’été sera décidemment synonyme de travaux du côté des transports en commun lyonnais. Alors que la ligne C du métro sera interrompue du lundi 3 au dimanche 16 août inclus en raison de travaux d’entretien, les usagers des TCL devront également faire face à des perturbations sur une autre ligne du métro.

Il s’agit de la ligne A en raison de travaux d’énergie. La circulation du métro sera ainsi interrompue en soirée les 3, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 24 et 27 août mais également en matinée le 16 août. Des bus relais seront mis en place et fonctionneront en deux parties de Perrache à Charpennes puis de Charpennes à Vaulx-en-Velin La Soie, toutes les 15 minutes. "La ligne de métro B sera également impactée par ces travaux", peut-on lire sur le site des TCL sans avoir plus de détails sur ces difficultés.

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Travaux

Lyon

3 commentaires
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raleur le 31/07/2026 à 09:53

moi qui croyais qu’il fallait privilégier les transports en commun au 4X4 diesel, j’ai tout faux alors !!!!

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Bidule le 31/07/2026 à 07:57
la metrople de lyon a écrit le 31/07/2026 à 06h35

encore des perturbations aux tcl que fait la Métropole de Lyon pourtant la droite et l’extrême droite ont promis de régler les problèmes des tcl comme d’habitude dés monteurs Aulas c’ete la plus grosse arnaque des élections municipales monsieur fantômas personne n’entend parler de lui les médias locaux on bien changé le temps des titres avant le moindre problème en sortie du lourd pour dézinguer le travail de la métropole maintenant silence total où sont les promesses c’est comme les commentaires rien de innocent tout est manipulé et diriger

Et en français, qu'est ce que cela donne ?

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lolotoooôooo le 31/07/2026 à 07:56
la metrople de lyon a écrit le 31/07/2026 à 06h35

encore des perturbations aux tcl que fait la Métropole de Lyon pourtant la droite et l’extrême droite ont promis de régler les problèmes des tcl comme d’habitude dés monteurs Aulas c’ete la plus grosse arnaque des élections municipales monsieur fantômas personne n’entend parler de lui les médias locaux on bien changé le temps des titres avant le moindre problème en sortie du lourd pour dézinguer le travail de la métropole maintenant silence total où sont les promesses c’est comme les commentaires rien de innocent tout est manipulé et diriger

Tu sais lire ? Ou t'es un fragile d'extrême gauche ?

Les opérations visent le système d'alimentation en énergie, celui là que tes copains écolos ont négligé et ignoré dans leur démagogie de poser du rail de tramway a gogo sans se soucier des postes d'alimentation en électricité de l'ensemble du réseau ......

Toi comprendre ?

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la metrople de lyon le 31/07/2026 à 06:35

encore des perturbations aux tcl que fait la Métropole de Lyon pourtant la droite et l’extrême droite ont promis de régler les problèmes des tcl comme d’habitude dés monteurs Aulas c’ete la plus grosse arnaque des élections municipales monsieur fantômas personne n’entend parler de lui les médias locaux on bien changé le temps des titres avant le moindre problème en sortie du lourd pour dézinguer le travail de la métropole maintenant silence total où sont les promesses c’est comme les commentaires rien de innocent tout est manipulé et diriger

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