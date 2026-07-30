Faits Divers

Vandalisme place Bellecour : le Veilleur de Pierre ciblé, la colère du maire de Lyon

Vandalisme place Bellecour : le Veilleur de Pierre ciblé, la colère du maire de Lyon
Vandalisme place Bellecour : le Veilleur de Pierre ciblé, la colère du maire de Lyon

Un nouvel acte de vandalisme touche un lieu emblématique de la mémoire lyonnaise.

La Ville de Lyon a annoncé qu'elle déposerait plainte après la dégradation du parterre de gerbes installé au pied du Veilleur de Pierre, place Bellecour, dans le 2e arrondissement. Les fleurs déposées dimanche 27 juillet lors de l'hommage aux fusillés de la place Bellecour ont été endommagées.

Selon la municipalité, ces dégradations ont été constatées dans la matinée de ce jeudi 30 juillet. Elles ont nécessité un nettoyage rapide des lieux par les services municipaux.

Sur ses réseaux sociaux, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a dénoncé les faits : "Le Veilleur de Pierre a été pris pour cible, trois jours après l'hommage aux fusillés de la place Bellecour. Une atteinte ignoble à la mémoire d'Albert Chambonnet, Gilbert Dru, Léon Pfeffer, René Bernard, Francis Chirat et à l'histoire de Lyon. Je condamne avec la plus grande fermeté ces faits. La Ville de Lyon porte plainte."

À ce stade, les circonstances de ces dégradations et l'identité de leur ou leurs auteurs ne sont pas connues.

Tags :

veilleur de pierre

vandalisme

25 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La sécurité vu par les ecolo le 30/07/2026 à 19:11

Ah le Greg il n’est pas content… au lieu de condamner , donnez les outils comme les caméras à nos FDO afin de lutter efficacement contre cette vermine qui pourrit la vie des lyonnais au quotidien! Ca condamne sur les réseaux sociaux, pour faire de la com mais après ça fait copain copain avec les insoumis pour gagner la mairie de Lyon! Abject et ça ose donner des leçons de bonne morale!

Signaler Répondre
avatar
Pas étonnant le 30/07/2026 à 18:54

La gauche, aujourd’hui préfère le drapeau palestinien au drapeau français qu’elle méprise...

Signaler Répondre
avatar
Ainay le 30/07/2026 à 18:51
Bellota a écrit le 30/07/2026 à 16h39

T’avais pas mis de caméra Doudou ?

Et oui tu as raison ! Doudou a promis 60 caméras de plus sur le ville de lyon .. il n’a pas encore lancé la consultation auprès des fournisseurs. j’espère que la police pour les consulter sans attendre 48 heures mais en direct comme deja à Toulouse , Nice et bcp d’autres villes.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 30/07/2026 à 18:46
Gui a écrit le 30/07/2026 à 17h56

Les caméras sont orientés vers l'œuvre magistrale de la place, l'etandoir a linge quoi...

C'est vraiment que pour ses étendages qui pendouillent le Doudou a dépensé 1.2 M€, il surveille son bébé pas le reste ;-)
Pour un machin horrible qui ne sert à rien et qui va durer seulement 5 ans...

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 30/07/2026 à 18:35

Il n'y a plus aucun respect, c'est effarant...
On a vraiment une génération avec un gros problème d'éducation

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 30/07/2026 à 18:32

Doucet vous êtes incapables de gérer cette ville sans vos amis LFI , voilà ce qui arrive suite à vos incompétences

Signaler Répondre
avatar
il s est associé le 30/07/2026 à 18:31

à des coquins lfi pour emporter les elections :il en paie l 'addition...

Signaler Répondre
avatar
Le Parti de Loi et d'Ordre le 30/07/2026 à 18:19
saco697 a écrit le 30/07/2026 à 17h08

Lyon ville apaisée !!!! depuis qu il est maire on ne peut pas faire deux pas sur les trottoirs lyonnais sans se faire bousculer ou renverser par des deux roues sur les trottoirs… et quand ça arrive devant les policiers municipaux ils ne font rien et même si l’auteur du delit est retenu par des tiers, qu’on demande leur intervention pour pouvoir déposer plainte ils répondent que la consigne du maire et d’éviter toute intervention avez-vous des deux roue s’e infraction juste faire de la prévention en lui disant que ce n est pas bien de renverser les piétons … depuis l’arrivé des bobos pseudos écolos donneurs de leçons de la bande Doucet, ils ont semé la haine en ville et particulièrement sur less trottoirs les piétons n’ont plus comme solution que de sortir avec un parapluie bien pointu pour se défendre face aux agressions des deux roues et semer de la semer des clous (la semence de tapissier) c’est très efficace aussi .. Lyon est devenue la ville de la haine depuis l’arrivée de Doycet et ça se constate tous les jours. cet e incident est une preuve de plus sur la longue liste

+1000

Signaler Répondre
avatar
Lyon est a nous...lyonnais le 30/07/2026 à 18:18

Ah, du temps de la jeune garde, ça ne se serait pas passé, ils étaient derrière les caméras et ne massacrent que les gens...
Doudou inquiet du patrimoine lyonnais 🤣🤣Au bal des faux culs incompétents il valse avec LFI ...
Chiche, il se fait les échevins cette année ..🙏🙏

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 30/07/2026 à 18:10

Mais alors Doucet n'a pas la réponse du maire de Villeurbanne pour les gerbes de fleurs déchiquetées de la place de la Mairie
en prétendant que c'était le vent !

Signaler Répondre
avatar
et ça continue le 30/07/2026 à 18:04

Dans quel pays on vit ? ? ? que ceux qui n'aiment pas la FRANCE partent ! !

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 30/07/2026 à 18:00

Pas honte ceux sont ses amis !

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 30/07/2026 à 17:58

L'alliance du khmaire avec LFI porte ses fruits.

Signaler Répondre
avatar
Gui le 30/07/2026 à 17:56
Ex Précisions a écrit le 30/07/2026 à 17h38

Et oui c'est ce que je me posais comme question, ce n'est pas les caméras qui manquent dans le secteur...
Soit la statue n'est pas visible soit la municipale s'est endormie devant ses écrans ;-)

Les caméras sont orientés vers l'œuvre magistrale de la place, l'etandoir a linge quoi...

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 30/07/2026 à 17:52

Pour LFI et EELV, le résistant est celui qui a endommagé les fleurs en hommage à des hommes blancs hétéros chrétiens masculinistes.

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 30/07/2026 à 17:44
Ha ha ha a écrit le 30/07/2026 à 17h08

C’est l’esstreme drouate

Ca te fait rire ? A droite, on respecte ceux qui se sont battus pour la France. Je ne parle pas des néo nazis de l'extrême droite qui n'ont rien compris à l'histoire.
Mais qui ne reconnaît pas la France telle qu'on l'a connue dans le passé, c'est bien la gauche. Plus palestiniens ou arabes que français. C'est vraiment un acte immonde.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 30/07/2026 à 17:38
Bellota a écrit le 30/07/2026 à 16h39

T’avais pas mis de caméra Doudou ?

Et oui c'est ce que je me posais comme question, ce n'est pas les caméras qui manquent dans le secteur...
Soit la statue n'est pas visible soit la municipale s'est endormie devant ses écrans ;-)

Signaler Répondre
avatar
Bienvenue en absurdie le 30/07/2026 à 17:35

Surement des Lfistes qui ont traités les résistants de fachos parce qu'ils étaient blancs.

Signaler Répondre
avatar
Schuss69 le 30/07/2026 à 17:33

L'extrême-gauche boude ces commémorations et rejette les hommages aux héros de la seconde guerre mondiale. Que dit Mélenchon ?

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 30/07/2026 à 17:30

Sûrement l'œuvre des nouveaux résistants selon LFI...

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 30/07/2026 à 17:08

C’est l’esstreme drouate

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 30/07/2026 à 17:08

Lyon ville apaisée !!!! depuis qu il est maire on ne peut pas faire deux pas sur les trottoirs lyonnais sans se faire bousculer ou renverser par des deux roues sur les trottoirs… et quand ça arrive devant les policiers municipaux ils ne font rien et même si l’auteur du delit est retenu par des tiers, qu’on demande leur intervention pour pouvoir déposer plainte ils répondent que la consigne du maire et d’éviter toute intervention avez-vous des deux roue s’e infraction juste faire de la prévention en lui disant que ce n est pas bien de renverser les piétons … depuis l’arrivé des bobos pseudos écolos donneurs de leçons de la bande Doucet, ils ont semé la haine en ville et particulièrement sur less trottoirs les piétons n’ont plus comme solution que de sortir avec un parapluie bien pointu pour se défendre face aux agressions des deux roues et semer de la semer des clous (la semence de tapissier) c’est très efficace aussi .. Lyon est devenue la ville de la haine depuis l’arrivée de Doycet et ça se constate tous les jours. cet e incident est une preuve de plus sur la longue liste

Signaler Répondre
avatar
Rappel le 30/07/2026 à 16:54

Comme d'hab. L'anticipation reste un mot inconnu pour les Pouvoirs Publics.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 30/07/2026 à 16:39

T’avais pas mis de caméra Doudou ?

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 30/07/2026 à 16:38

Mais Mr Doucet vous avez appeler à la désobéissance, vendu votre âme pour garder un poste que vous n'assumer pas, à part faire de la communication calorique à quoi servez vous à part pleurer ?

Signaler Répondre
avatar
Peaceandlove le 30/07/2026 à 16:31

Greg nous rappelle que Lyon est une ville apaisée depuis qu'il siege à la mairie.. Et voilà le résultat de EELV/LFI .. ,👎👎

Signaler Répondre
avatar
Un le 30/07/2026 à 16:26

" free Palestine " sûrement

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.