Vandalisme place Bellecour : le Veilleur de Pierre ciblé, la colère du maire de Lyon

La Ville de Lyon a annoncé qu'elle déposerait plainte après la dégradation du parterre de gerbes installé au pied du Veilleur de Pierre, place Bellecour, dans le 2e arrondissement. Les fleurs déposées dimanche 27 juillet lors de l'hommage aux fusillés de la place Bellecour ont été endommagées.
Selon la municipalité, ces dégradations ont été constatées dans la matinée de ce jeudi 30 juillet. Elles ont nécessité un nettoyage rapide des lieux par les services municipaux.
Sur ses réseaux sociaux, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a dénoncé les faits : "Le Veilleur de Pierre a été pris pour cible, trois jours après l'hommage aux fusillés de la place Bellecour. Une atteinte ignoble à la mémoire d'Albert Chambonnet, Gilbert Dru, Léon Pfeffer, René Bernard, Francis Chirat et à l'histoire de Lyon. Je condamne avec la plus grande fermeté ces faits. La Ville de Lyon porte plainte."
À ce stade, les circonstances de ces dégradations et l'identité de leur ou leurs auteurs ne sont pas connues.
Ah le Greg il n’est pas content… au lieu de condamner , donnez les outils comme les caméras à nos FDO afin de lutter efficacement contre cette vermine qui pourrit la vie des lyonnais au quotidien! Ca condamne sur les réseaux sociaux, pour faire de la com mais après ça fait copain copain avec les insoumis pour gagner la mairie de Lyon! Abject et ça ose donner des leçons de bonne morale!Signaler Répondre
La gauche, aujourd’hui préfère le drapeau palestinien au drapeau français qu’elle méprise...Signaler Répondre
Et oui tu as raison ! Doudou a promis 60 caméras de plus sur le ville de lyon .. il n’a pas encore lancé la consultation auprès des fournisseurs. j’espère que la police pour les consulter sans attendre 48 heures mais en direct comme deja à Toulouse , Nice et bcp d’autres villes.Signaler Répondre
C'est vraiment que pour ses étendages qui pendouillent le Doudou a dépensé 1.2 M€, il surveille son bébé pas le reste ;-)Signaler Répondre
Pour un machin horrible qui ne sert à rien et qui va durer seulement 5 ans...
Il n'y a plus aucun respect, c'est effarant...Signaler Répondre
On a vraiment une génération avec un gros problème d'éducation
Doucet vous êtes incapables de gérer cette ville sans vos amis LFI , voilà ce qui arrive suite à vos incompétencesSignaler Répondre
à des coquins lfi pour emporter les elections :il en paie l 'addition...Signaler Répondre
+1000Signaler Répondre
Ah, du temps de la jeune garde, ça ne se serait pas passé, ils étaient derrière les caméras et ne massacrent que les gens...Signaler Répondre
Doudou inquiet du patrimoine lyonnais 🤣🤣Au bal des faux culs incompétents il valse avec LFI ...
Chiche, il se fait les échevins cette année ..🙏🙏
Mais alors Doucet n'a pas la réponse du maire de Villeurbanne pour les gerbes de fleurs déchiquetées de la place de la MairieSignaler Répondre
en prétendant que c'était le vent !
Dans quel pays on vit ? ? ? que ceux qui n'aiment pas la FRANCE partent ! !Signaler Répondre
Pas honte ceux sont ses amis !Signaler Répondre
L'alliance du khmaire avec LFI porte ses fruits.Signaler Répondre
Les caméras sont orientés vers l'œuvre magistrale de la place, l'etandoir a linge quoi...Signaler Répondre
Pour LFI et EELV, le résistant est celui qui a endommagé les fleurs en hommage à des hommes blancs hétéros chrétiens masculinistes.Signaler Répondre
Ca te fait rire ? A droite, on respecte ceux qui se sont battus pour la France. Je ne parle pas des néo nazis de l'extrême droite qui n'ont rien compris à l'histoire.Signaler Répondre
Mais qui ne reconnaît pas la France telle qu'on l'a connue dans le passé, c'est bien la gauche. Plus palestiniens ou arabes que français. C'est vraiment un acte immonde.
Et oui c'est ce que je me posais comme question, ce n'est pas les caméras qui manquent dans le secteur...Signaler Répondre
Soit la statue n'est pas visible soit la municipale s'est endormie devant ses écrans ;-)
Surement des Lfistes qui ont traités les résistants de fachos parce qu'ils étaient blancs.Signaler Répondre
L'extrême-gauche boude ces commémorations et rejette les hommages aux héros de la seconde guerre mondiale. Que dit Mélenchon ?Signaler Répondre
Sûrement l'œuvre des nouveaux résistants selon LFI...Signaler Répondre
C’est l’esstreme drouateSignaler Répondre
Lyon ville apaisée !!!! depuis qu il est maire on ne peut pas faire deux pas sur les trottoirs lyonnais sans se faire bousculer ou renverser par des deux roues sur les trottoirs… et quand ça arrive devant les policiers municipaux ils ne font rien et même si l’auteur du delit est retenu par des tiers, qu’on demande leur intervention pour pouvoir déposer plainte ils répondent que la consigne du maire et d’éviter toute intervention avez-vous des deux roue s’e infraction juste faire de la prévention en lui disant que ce n est pas bien de renverser les piétons … depuis l’arrivé des bobos pseudos écolos donneurs de leçons de la bande Doucet, ils ont semé la haine en ville et particulièrement sur less trottoirs les piétons n’ont plus comme solution que de sortir avec un parapluie bien pointu pour se défendre face aux agressions des deux roues et semer de la semer des clous (la semence de tapissier) c’est très efficace aussi .. Lyon est devenue la ville de la haine depuis l’arrivée de Doycet et ça se constate tous les jours. cet e incident est une preuve de plus sur la longue listeSignaler Répondre
Comme d'hab. L'anticipation reste un mot inconnu pour les Pouvoirs Publics.Signaler Répondre
T’avais pas mis de caméra Doudou ?Signaler Répondre
Mais Mr Doucet vous avez appeler à la désobéissance, vendu votre âme pour garder un poste que vous n'assumer pas, à part faire de la communication calorique à quoi servez vous à part pleurer ?Signaler Répondre
Greg nous rappelle que Lyon est une ville apaisée depuis qu'il siege à la mairie.. Et voilà le résultat de EELV/LFI .. ,👎👎Signaler Répondre
" free Palestine " sûrementSignaler Répondre