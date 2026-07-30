Vandalisme place Bellecour : le Veilleur de Pierre ciblé, la colère du maire de Lyon

La Ville de Lyon a annoncé qu'elle déposerait plainte après la dégradation du parterre de gerbes installé au pied du Veilleur de Pierre, place Bellecour, dans le 2e arrondissement. Les fleurs déposées dimanche 27 juillet lors de l'hommage aux fusillés de la place Bellecour ont été endommagées.

Selon la municipalité, ces dégradations ont été constatées dans la matinée de ce jeudi 30 juillet. Elles ont nécessité un nettoyage rapide des lieux par les services municipaux.

Sur ses réseaux sociaux, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a dénoncé les faits : "Le Veilleur de Pierre a été pris pour cible, trois jours après l'hommage aux fusillés de la place Bellecour. Une atteinte ignoble à la mémoire d'Albert Chambonnet, Gilbert Dru, Léon Pfeffer, René Bernard, Francis Chirat et à l'histoire de Lyon. Je condamne avec la plus grande fermeté ces faits. La Ville de Lyon porte plainte."

À ce stade, les circonstances de ces dégradations et l'identité de leur ou leurs auteurs ne sont pas connues.