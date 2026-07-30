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Vol avec violences à Lyon 7e : la traque mène à Vaulx-en-Velin, un conducteur armé arrêté

Vol avec violences à Lyon 7e : la traque mène à Vaulx-en-Velin, un conducteur armé arrêté
Vol avec violences à Lyon 7e : la traque mène à Vaulx-en-Velin, un conducteur armé arrêté - LyonMag

Un simple contrôle a débouché sur une découverte bien plus importante que prévu.

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Vol avec violence

13 commentaires
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Douce France 69389 le 30/07/2026 à 13:27

Pauvre France. À vouloir sauver le monde, elle se retrouve aujourd’hui confrontée à une insécurité et une délinquance qui exaspèrent une partie de la population. Certains se sont parfaitement intégrés, travaillent et respectent les lois. D’autres préfèrent les larcins, le vol et la facilité. Au final, ce sont toujours les citoyens honnêtes qui paient la facture.

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Solidarité 69 le 30/07/2026 à 13:09

Selon la nouvelle France by LFI, les forces fascistes ont interpellé un résistant.

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lol le 30/07/2026 à 11:18
raslebol69 a écrit le 30/07/2026 à 10h43

Jusqu'au début du 19e siècle, sur les côtes de Sardaigne et de Corse de nombreuses tours de gué étaient actives afin de repérer à l'avance l'arrivée des pirates barbaresques venus piller, voler, violer et enlever de futurs esclaves. Au 21e siècle quels moyens met on en place pour lutter contre ces incursions?

Faut arrêter de picoler, sa joue sur tes neurones !!! Un verre par jour, pas une bouteille !!!

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Ifoyaka le 30/07/2026 à 11:17

Une démonstration que si il y avait plus de contrôles sur les conducteurs automobiles et droit de fouille du véhicule et des personnes à l'intérieur du véhicule cela ferait partie de la prévention de sécurité. Des contrôles inopinés sans attendre l'excuse de faute de conduite . Faciès ou pas contrôle possible de les délits de fuite seraient en augmentation car généralement ceux là sont pas net avec la loi. Des contrôles des contrôles même si ça nous emmerde en tant qu'automobuliste mais ça serait pour une bonne cause mais reste à savoir si les effectifs de police sont assez nombreux et pour A la rigueur pour cela l'armée pourrait très bien venir en aide d'effectif sous le commandement de la police. On nous répète que nous sommes en guerre contre les trafiquants considère comme des terroristes et bien généralement c'est une raison ou les militaires peuvent être utiles à faire des contrôles de sécurité sur notre territoire

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Papa maman ou t’ai le 30/07/2026 à 11:02
pfffffffffffffffffffffffffffff a écrit le 30/07/2026 à 09h51

Comme d'habitude ....

Certains font des enfants, mais oublient que les éduquer est la responsabilité qui vient avec.

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Qu’ils vivent entre eux le 30/07/2026 à 11:01
pfffffffffffffffffffffffffffff a écrit le 30/07/2026 à 09h51

Comme d'habitude ....

Le ménage se fait toujours de l’intérieur. C’est d’abord aux habitants de cette commune qui choisissent de détourner le regard de mettre fin à l’omerta face aux incivilités, plutôt que d’attendre que d’autres le fassent à leur place. Et si cette situation leur convient, qu’ils l’assument et laissent les autres vivre en paix.

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raslebol69 le 30/07/2026 à 10:43

Jusqu'au début du 19e siècle, sur les côtes de Sardaigne et de Corse de nombreuses tours de gué étaient actives afin de repérer à l'avance l'arrivée des pirates barbaresques venus piller, voler, violer et enlever de futurs esclaves. Au 21e siècle quels moyens met on en place pour lutter contre ces incursions?

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C'est dingue le 30/07/2026 à 09:58

Cette déferlante de vols, de violences, d’armes, d’agressions. ça devient infernal cette insécurité.

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titeuf69 le 30/07/2026 à 09:54

Cela fait penser un peu aux barbaresques d'il y a quelques siècles.

Des zones occupées par les barbares qui sortent faire des razzias dans d'autres zones.

Bizarrement en effet les zones barbares sont nouvellement LFI (et anciennement PCF) est ce étonnant ? pas vraiment car ses zones sont protégées de toutes interventions musclées étatiques.

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pfffffffffffffffffffffffffffff le 30/07/2026 à 09:51
Racailles de m... a écrit le 30/07/2026 à 09h42

La traque mène chez les racailles...

Comme d'habitude ....

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pfffffffffffffffffffffffffffffffffff le 30/07/2026 à 09:50

Un ami à mélenchon ,je présume

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Comme d'habitude le 30/07/2026 à 09:46

Un simple rappel à la loi suffira, et rdv à la prochaine fois, méthode LFI
On trie et on remets tout dans le panier
Ca suffit le laxisme, au pain sec et à leau , 1 mois , puis 2 puis 4, et retour au pays même si double nationalité

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Racailles de m... le 30/07/2026 à 09:42

La traque mène chez les racailles...

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