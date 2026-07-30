Vol avec violences à Lyon 7e : la traque mène à Vaulx-en-Velin, un conducteur armé arrêté

Une intervention de police menée dans la nuit de mardi à mercredi a conduit à l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans à Vaulx-en-Velin, dans l'Est lyonnais.
Le suspect circulait au volant d'un véhicule qui faisait l'objet de recherches après avoir été signalé dans une affaire de vol avec violences survenue quelques heures auparavant dans le 7e arrondissement de Lyon.
Selon les premiers éléments, les faits se seraient déroulés aux alentours de 23h30. La victime se serait fait dérober sa trottinette par plusieurs individus agissant en réunion, avant que le groupe ne prenne la fuite à bord de plusieurs voitures, rapporte le Progrès.
Alertés, les policiers ont rapidement engagé des recherches afin de retrouver les véhicules susceptibles d'avoir été utilisés lors des faits.
Une arme de poing découverte lors du contrôle
L'un de ces véhicules a finalement été localisé à Vaulx-en-Velin. Son conducteur, un jeune homme âgé de 18 ans, a été contrôlé par les forces de l'ordre.
Les vérifications ont révélé qu'il conduisait sans être titulaire du permis de conduire. Au cours du contrôle, les policiers ont également découvert une arme de poing en sa possession.
L'interpellation est intervenue dans le cadre des investigations ouvertes après le vol avec violences commis à Lyon. Les investigations devront désormais permettre d'établir le rôle exact du jeune conducteur dans cette affaire et les circonstances de sa présence à bord du véhicule recherché.
Pauvre France. À vouloir sauver le monde, elle se retrouve aujourd’hui confrontée à une insécurité et une délinquance qui exaspèrent une partie de la population. Certains se sont parfaitement intégrés, travaillent et respectent les lois. D’autres préfèrent les larcins, le vol et la facilité. Au final, ce sont toujours les citoyens honnêtes qui paient la facture.Signaler Répondre
Selon la nouvelle France by LFI, les forces fascistes ont interpellé un résistant.Signaler Répondre
Faut arrêter de picoler, sa joue sur tes neurones !!! Un verre par jour, pas une bouteille !!!Signaler Répondre
Une démonstration que si il y avait plus de contrôles sur les conducteurs automobiles et droit de fouille du véhicule et des personnes à l'intérieur du véhicule cela ferait partie de la prévention de sécurité. Des contrôles inopinés sans attendre l'excuse de faute de conduite . Faciès ou pas contrôle possible de les délits de fuite seraient en augmentation car généralement ceux là sont pas net avec la loi. Des contrôles des contrôles même si ça nous emmerde en tant qu'automobuliste mais ça serait pour une bonne cause mais reste à savoir si les effectifs de police sont assez nombreux et pour A la rigueur pour cela l'armée pourrait très bien venir en aide d'effectif sous le commandement de la police. On nous répète que nous sommes en guerre contre les trafiquants considère comme des terroristes et bien généralement c'est une raison ou les militaires peuvent être utiles à faire des contrôles de sécurité sur notre territoireSignaler Répondre
Certains font des enfants, mais oublient que les éduquer est la responsabilité qui vient avec.Signaler Répondre
Le ménage se fait toujours de l’intérieur. C’est d’abord aux habitants de cette commune qui choisissent de détourner le regard de mettre fin à l’omerta face aux incivilités, plutôt que d’attendre que d’autres le fassent à leur place. Et si cette situation leur convient, qu’ils l’assument et laissent les autres vivre en paix.Signaler Répondre
Jusqu'au début du 19e siècle, sur les côtes de Sardaigne et de Corse de nombreuses tours de gué étaient actives afin de repérer à l'avance l'arrivée des pirates barbaresques venus piller, voler, violer et enlever de futurs esclaves. Au 21e siècle quels moyens met on en place pour lutter contre ces incursions?Signaler Répondre
Cette déferlante de vols, de violences, d’armes, d’agressions. ça devient infernal cette insécurité.Signaler Répondre
Cela fait penser un peu aux barbaresques d'il y a quelques siècles.Signaler Répondre
Des zones occupées par les barbares qui sortent faire des razzias dans d'autres zones.
Bizarrement en effet les zones barbares sont nouvellement LFI (et anciennement PCF) est ce étonnant ? pas vraiment car ses zones sont protégées de toutes interventions musclées étatiques.
Comme d'habitude ....Signaler Répondre
Un ami à mélenchon ,je présumeSignaler Répondre
Un simple rappel à la loi suffira, et rdv à la prochaine fois, méthode LFISignaler Répondre
On trie et on remets tout dans le panier
Ca suffit le laxisme, au pain sec et à leau , 1 mois , puis 2 puis 4, et retour au pays même si double nationalité
La traque mène chez les racailles...Signaler Répondre