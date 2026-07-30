Vol avec violences à Lyon 7e : la traque mène à Vaulx-en-Velin, un conducteur armé arrêté

Une intervention de police menée dans la nuit de mardi à mercredi a conduit à l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans à Vaulx-en-Velin, dans l'Est lyonnais.

Le suspect circulait au volant d'un véhicule qui faisait l'objet de recherches après avoir été signalé dans une affaire de vol avec violences survenue quelques heures auparavant dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, les faits se seraient déroulés aux alentours de 23h30. La victime se serait fait dérober sa trottinette par plusieurs individus agissant en réunion, avant que le groupe ne prenne la fuite à bord de plusieurs voitures, rapporte le Progrès.

Alertés, les policiers ont rapidement engagé des recherches afin de retrouver les véhicules susceptibles d'avoir été utilisés lors des faits.

Une arme de poing découverte lors du contrôle

L'un de ces véhicules a finalement été localisé à Vaulx-en-Velin. Son conducteur, un jeune homme âgé de 18 ans, a été contrôlé par les forces de l'ordre.

Les vérifications ont révélé qu'il conduisait sans être titulaire du permis de conduire. Au cours du contrôle, les policiers ont également découvert une arme de poing en sa possession.

L'interpellation est intervenue dans le cadre des investigations ouvertes après le vol avec violences commis à Lyon. Les investigations devront désormais permettre d'établir le rôle exact du jeune conducteur dans cette affaire et les circonstances de sa présence à bord du véhicule recherché.