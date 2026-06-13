Une sortie de travail qui vire au cauchemar près de Lyon : une femme aspergée de gaz lacrymogène pour son collier à un arrêt de bus

Dans un témoignage publié sur les réseaux sociaux, la victime explique avoir été attaquée alors qu'elle quittait son travail. Les faits se sont produits vers 17h40 ce jeudi 11 juin, à un arrêt de bus situé dans le secteur de Bron Aviation.

Selon son récit, plusieurs individus l'auraient abordée sous prétexte de demander un renseignement avant de passer à l'acte. "J’ai été agressée et aspergée de gaz lacrymogène alors qu’ils me dérobaient mon collier en or", raconte-t-elle.

"Profondément choquée et traumatisée"

Encore marquée par cette agression, la victime confie être "profondément choquée et traumatisée" par les faits. "On ne s’attend jamais à être victime d’une telle violence en rentrant simplement chez soi après une journée de travail", écrit-elle également.

Dans son message, elle lance un appel à la vigilance, notamment auprès des femmes susceptibles de se retrouver seules aux arrêts de transports en commun. Elle met en garde contre des individus qui "viennent vous demander des renseignements" avant de cibler leurs victimes.

La victime a également tenu à remercier le couple qui lui est venu en aide après l'agression. Selon son témoignage, ces témoins l'ont assistée et accompagnée jusqu'à l'arrivée des pompiers et des forces de l'ordre.

Contactée, la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme l'intervention de ses services à la suite de cette agression. La police indique qu'une enquête a été ouverte. La victime devait prochainement déposer plainte.