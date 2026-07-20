Des travaux de modernisation à venir sur la ligne D du métro à Lyon : des perturbations à prévoir à la rentrée

Les vacances d’été sont là, mais on pense déjà à la rentrée du côté des TCL. Des travaux de modernisation de la ligne D du métro vont en effet être menés au mois de septembre.
La circulation de la ligne D sera par conséquent perturbée du 7 au 29 septembre. Plus précisément les lundis et les mardis à partir de 21h30. Le trafic ne se fera qu’entre les stations Gare de Vaise et Grange Blanche. Les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne seront plus desservies et des bus relais seront mis en place.
Ces travaux de modernisation de la ligne D se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2025. Du 5 octobre au 17 novembre, la ligne D fonctionnera uniquement en soirée les lundis et les mardis entre Gare de Vaise et Saxe Gambetta. Du 23 novembre au 22 décembre, la ligne D circulera les lundis et les mardis soirs uniquement de Gare de Vaise à Vieux Lyon Cathédrale Saint-Jean.
vous me faites rire,mdr,vous portez bien votre pseudo.J'ai pensé d'emblée comme vous.C'est vrai que c'est pénible de prendre les transports en commun à lyon,entre les travaux à droite à gauche et les escalators et les ascenseurs qui ne fonctionnent pas!Signaler Répondre
Faut voir avec les verts qui ont eu la gestion des TCL pendant 6 ans....Signaler Répondre
pourquoi attendre la rentrée et ne pas commencer pendant les vacances lorsque la gêne aux voyageurs et plus faible 🤔Signaler Répondre
LM et leurs bêtises récurrentes :année 2025 ? Faut vous réveiller ,au cas que vous l'auriez oublié,nous sommes en 2026Signaler Répondre
une catastrophe la gestion des tcl par la métropole toujours des problèmes la situation a aggravé voilà le résultat lorsque on va pas voté et les listes sont disperserSignaler Répondre