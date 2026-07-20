Des travaux de modernisation à venir sur la ligne D du métro à Lyon : des perturbations à prévoir à la rentrée

Les vacances d’été sont là, mais on pense déjà à la rentrée du côté des TCL. Des travaux de modernisation de la ligne D du métro vont en effet être menés au mois de septembre.

La circulation de la ligne D sera par conséquent perturbée du 7 au 29 septembre. Plus précisément les lundis et les mardis à partir de 21h30. Le trafic ne se fera qu’entre les stations Gare de Vaise et Grange Blanche. Les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne seront plus desservies et des bus relais seront mis en place.

Ces travaux de modernisation de la ligne D se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2025. Du 5 octobre au 17 novembre, la ligne D fonctionnera uniquement en soirée les lundis et les mardis entre Gare de Vaise et Saxe Gambetta. Du 23 novembre au 22 décembre, la ligne D circulera les lundis et les mardis soirs uniquement de Gare de Vaise à Vieux Lyon Cathédrale Saint-Jean.