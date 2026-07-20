Transports

Des travaux de modernisation à venir sur la ligne D du métro à Lyon : des perturbations à prévoir à la rentrée

Des travaux de modernisation à venir sur la ligne D du métro à Lyon : des perturbations à prévoir à la rentrée
Des travaux de modernisation à venir sur la ligne D du métro à Lyon : des perturbations à prévoir à la rentrée - LyonMag

Il faudra prendre ses dispositions... surtout en soirée.

Les vacances d’été sont là, mais on pense déjà à la rentrée du côté des TCL. Des travaux de modernisation de la ligne D du métro vont en effet être menés au mois de septembre.

La circulation de la ligne D sera par conséquent perturbée du 7 au 29 septembre. Plus précisément les lundis et les mardis à partir de 21h30. Le trafic ne se fera qu’entre les stations Gare de Vaise et Grange Blanche. Les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne seront plus desservies et des bus relais seront mis en place.

Ces travaux de modernisation de la ligne D se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2025. Du 5 octobre au 17 novembre, la ligne D fonctionnera uniquement en soirée les lundis et les mardis entre Gare de Vaise et Saxe Gambetta. Du 23 novembre au 22 décembre, la ligne D circulera les lundis et les mardis soirs uniquement de Gare de Vaise à Vieux Lyon Cathédrale Saint-Jean.

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métro D

travaux de modernisation

Lyon

5 commentaires
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laya le 20/07/2026 à 08:34

vous me faites rire,mdr,vous portez bien votre pseudo.J'ai pensé d'emblée comme vous.C'est vrai que c'est pénible de prendre les transports en commun à lyon,entre les travaux à droite à gauche et les escalators et les ascenseurs qui ne fonctionnent pas!

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Ariba le 20/07/2026 à 07:40
metrople lyon a écrit le 20/07/2026 à 06h30

une catastrophe la gestion des tcl par la métropole toujours des problèmes la situation a aggravé voilà le résultat lorsque on va pas voté et les listes sont disperser

Faut voir avec les verts qui ont eu la gestion des TCL pendant 6 ans....

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Organisation le 20/07/2026 à 06:42

pourquoi attendre la rentrée et ne pas commencer pendant les vacances lorsque la gêne aux voyageurs et plus faible 🤔

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mdr le 20/07/2026 à 06:38

LM et leurs bêtises récurrentes :année 2025 ? Faut vous réveiller ,au cas que vous l'auriez oublié,nous sommes en 2026

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metrople lyon le 20/07/2026 à 06:30

une catastrophe la gestion des tcl par la métropole toujours des problèmes la situation a aggravé voilà le résultat lorsque on va pas voté et les listes sont disperser

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