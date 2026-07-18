Le Lyonnais porté disparu au Pérou depuis une semaine a été retrouvé sain et sauf

Mise à jour samedi 18 juillet : Boris a finalement été retrouvé sain et sauf à Trujillo. On ignore encore les circonstances de sa disparition et celles de sa mise à l'abri par les autorités péruviennes. Le jeune Lyonnais était "désorienté" selon ses proches.
Article initial : Selon les premiers éléments, Boris Poyer est porté disparu après avoir quitté un logement situé devant la plage de Puerto Malabrigo, dans le district de Razuri.
Plusieurs de ses proches en France ont diffusé des appels à témoins pour tenter de retrouver la trace du jeune homme, mesurant 1,92 m et à la silhouette mince.
Des recherches sont notamment effectuées dans des zones rocheuses près de la côte.
Aucune piste ne semble, à ce stade, privilégiée.
2 jours avant sa disparition il a participé à un combat de boxe (clandestins ?) où son visage a été amoché, il n'a pas voulu le montrer à sa mère en visio (Le Progrès).Signaler Répondre
A mon avis c'est une mauvaise rencontre avec ses fréquentations.
Y a des truc plus grave dans la vieSignaler Répondre
pourvu qu'il soit retrouvé rapidement!Signaler Répondre
il n’est jamais prudent de partir seul dans ces pays.Signaler Répondre