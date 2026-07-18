Faits Divers

Le Lyonnais porté disparu au Pérou depuis une semaine a été retrouvé sain et sauf

Le Lyonnais porté disparu au Pérou depuis une semaine a été retrouvé sain et sauf
Un Lyonnais de 30 ans porté disparu au Pérou depuis une semaine - DR

Les opérations de recherche menées au Pérou pour retrouver un Lyonnais de 30 ans, porté disparu depuis le 10 juillet dernier, ont porté leurs fruits. Boris a été retrouvé sain et sauf.

Mise à jour samedi 18 juillet : Boris a finalement été retrouvé sain et sauf à Trujillo. On ignore encore les circonstances de sa disparition et celles de sa mise à l'abri par les autorités péruviennes. Le jeune Lyonnais était "désorienté" selon ses proches.

Article initial : Selon les premiers éléments, Boris Poyer est porté disparu après avoir quitté un logement situé devant la plage de Puerto Malabrigo, dans le district de Razuri. 

Plusieurs de ses proches en France ont diffusé des appels à témoins pour tenter de retrouver la trace du jeune homme, mesurant 1,92 m et à la silhouette mince.

Des recherches sont notamment effectuées dans des zones rocheuses près de la côte. 

Aucune piste ne semble, à ce stade, privilégiée.

Tags :

disparition

pérou

Boris Poyer

Lyon

4 commentaires
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Ex Précisions le 18/07/2026 à 09:37

2 jours avant sa disparition il a participé à un combat de boxe (clandestins ?) où son visage a été amoché, il n'a pas voulu le montrer à sa mère en visio (Le Progrès).
A mon avis c'est une mauvaise rencontre avec ses fréquentations.

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Tounsi 69 le 18/07/2026 à 09:34

Y a des truc plus grave dans la vie

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laya le 18/07/2026 à 08:11

pourvu qu'il soit retrouvé rapidement!

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HardRockeuse le 18/07/2026 à 07:24

il n’est jamais prudent de partir seul dans ces pays.

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