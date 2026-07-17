Lyon : une date de fermeture pour le magasin Decitre de Confluence

La nouvelle était redoutée. Elle est désormais officielle. Le magasin Decitre de Confluence dans le 2e arrondissement va bien fermer ses portes. La boutique située dans le centre commercial baissera définitivement le rideau le 1er août.

"Confronté à de profondes difficultés, comme l’ensemble du secteur, le groupe NOSOLI, auquel appartient Decitre, a engagé un plan de réorganisation destiné à assurer son avenir. Il porte notamment sur la fermeture de votre librairie de Lyon Confluence", peut-on lire dans un mail reçu ce vendredi matin par les clients de l’enseigne.

"Nous savons que cette annonce vous attristera, comme elle nous touche profondément. Depuis son ouverture, notre librairie est un lieu de rencontres, de découvertes et de partage autour de la lecture. C’est aussi grâce à votre fidélité qu’elle a vécu toutes ces années", est-il également indiqué dans le mail.

A la fin du mois de juin, le groupe NOSOLI placé en redressement judiciaire avait en effet annoncé un plan de sauvegarde avec au bout la fermeture de 11 magasins Decitre et Furet du Nord, dont quatre en Auvergne-Rhône-Alpes. A Lyon, la boutique de Confluence était menacée. Tout comme celle de Bellecour. Pour cette dernière, aucune date de fermeture n’a pour le moment été communiquée.