Economie

Fermeture annoncée de quatre magasins Decitre : les enseignes de Confluence et Bellecour concernées à Lyon ?

Fermeture annoncée de quatre magasins Decitre : les enseignes de Confluence et Bellecour concernées à Lyon ?

Placé en redressement judiciaire depuis juin dernier, le groupe Nosoli a dévoilé ce mardi son plan de sauvegarde.

Le groupe, qui détient les enseignes Furet du Nord et Decitre, devrait supprimer 163 postes au maximum et fermer 11 magasins, sur les 27 actuellement détenus partout en France.

L'enseigne lyonnaise Decitre est concernée. Quatre magasins devraient fermer en Auvergne-Rhône-Alpes. A Lyon, les boutiques de Bellecour et de Confluence pourraient baisser le rideau.

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Nosoli

Decitre

fermeture

redressement judiciaire

8 commentaires
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saco697 le 30/06/2026 à 15:45

pas surprenant avec l amabilité de certaine vendeuse d un certain age ça fait un bail que je n avait pas remis les pieds dans cette librairie dont. pis étions clients depuis plus de 45 ans … mais ce ne tait plus ça … Je leur avais prédit la chute et le chômage j avais raison ça se rapproche… à force de maltraiter les clients, magouiller sur les prix à la caisse qui ne correspondent pas à ceux affichés et traiter les clients d emmerdeur …

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En route vers l'idiocratie le 30/06/2026 à 15:43
fin des librairies a écrit le 30/06/2026 à 15h21

AMAZON M'A TUER...

Ajoutez à cela que les adolescents et jeunes adultes sont incapables de se concentrer sur autre chose que des vidéos de très courte durée à base de cris et d'onomatopées ou des messages télégraphiques type réseaux sociaux écrits en reproduisant simplement les sons. Quand ils doivent rédiger, ils demandent à l'intelligence artificielle de le faire à leur place.
Pour la première fois depuis le début de l'humanité, le QI régresse ! Après le bac au rabais, les universités commencent elles aussi à surévaluer les notes. Bientôt, un quasi analphabète pourra détenir un doctorat. D'ailleurs, la bêtise étant aveugle à elle-même, tous les ans, on voit des étudiants qui exigent de passer au niveau supérieur comme si c'était un droit, et la sélection sur la connaissance et la capacité de réflexion une forme de discrimination...

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Mathou69 le 30/06/2026 à 15:42

Après Bellecour Musique de l’autre côté. Et un nombre impressionnant de restos traditionnels qui ferment… Cette équipe municipale a fragilisé la Presqu’île avec ses mesures d’écologie punitive.

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je suis lecteur le 30/06/2026 à 15:38
Ex Précisions a écrit le 30/06/2026 à 15h33

Les 4 Decitre de notre région sur 9 au total en France, et 11 Furet du Nord sur la vingtaine doivent fermer, pour l'instant, et comme déjà cité Amazon n'y est pas pour rien...

j achete parfois mes bouquins sur amazon et les classiques reliés aux puces de la feyssine:et je ne suis pas le seul...on rencontre aux puces de nombreux amateurs qui ne frequentent plus les librairies..

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Ex Précisions le 30/06/2026 à 15:33

Les 4 Decitre de notre région sur 9 au total en France, et 11 Furet du Nord sur la vingtaine doivent fermer, pour l'instant, et comme déjà cité Amazon n'y est pas pour rien...

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fin des librairies le 30/06/2026 à 15:21

AMAZON M'A TUER...

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A 10km de Lyon le 30/06/2026 à 15:16

Tout ce qui peut affaiblir Lyon est bon à prendre!

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Fusion ratée en 2019 ! le 30/06/2026 à 14:59

Un nom bien connu des Lyonnais va disparaître car la nouvelle entité n'a pas su trouver son ancrage.

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