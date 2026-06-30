Fermeture annoncée de quatre magasins Decitre : les enseignes de Confluence et Bellecour concernées à Lyon ?

Le groupe, qui détient les enseignes Furet du Nord et Decitre, devrait supprimer 163 postes au maximum et fermer 11 magasins, sur les 27 actuellement détenus partout en France.

L'enseigne lyonnaise Decitre est concernée. Quatre magasins devraient fermer en Auvergne-Rhône-Alpes. A Lyon, les boutiques de Bellecour et de Confluence pourraient baisser le rideau.