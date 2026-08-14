Liquidation judiciaire lancée : la Marquise coule à Lyon

Comme de nombreux établissements de nuit, l'après-Covid de La Marquise a été une lente descente aux enfers. Jusqu'à l'ouverture ce vendredi du jugement de liquidation judiciaire. Selon nos informations, la date de cessation des paiements est fixée au 30 juin dernier.

Numéro "plus attribué", site Internet désactivé, réseaux sociaux à l'abandon : La Marquise se préparait à l'éventualité d'un été fatal.

La péniche jouissait pourtant d'un emplacement privilégié sur les berges du Rhône à Lyon. Mais l'activité de la discothèque a fortement décliné ces quatre dernières années, avec des exercices déficitaires consécutifs et une trésorerie en souffrance, tandis que les dettes gonflaient.

Le changement de gérance en mars, avec Pierre-Louis Philippe qui succédait à Ange Bouchonnet après 10 années à bord, n'aura finalement pas donné assez de vent dans la voile de La Marquise, vouée à la fermeture.

Reste à savoir ce que l'avenir réserve au bateau amarré quai Augagneur. La liquidation judiciaire doit logiquement entraîner une vente du fonds de commerce pour essayer de rembourser un maximum de créanciers.