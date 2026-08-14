Nouvelle noyade mortelle à Lyon, un jeune homme perd la vie

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi vers minuit. Dans des circonstances encore inconnues, un jeune homme s'est baigné dans la Saône au niveau du quai Maréchal-Joffre dans le 2e arrondissement de Lyon. La victime âgée de 23 ans a alors disparu dans les eaux.
Lorsque les pompiers sont intervenus et sont parvenus à le repêcher, elle était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, elle est décédée sur place.
Cette semaine, deux autres hommes ont été victimes de noyade dans le Rhône à Lyon. Une accumulation de faits qui avait obligé le préfet Etienne Guyot à prendre la parole pour alerter les Lyonnais et leur rappeler que la baignade, en plus d'être dangereuse, était interdite.
Les autorités mettent notamment en garde contre les courants, la profondeur, la présence possible d’obstacles immergés ou encore la température de l’eau, autant de facteurs susceptibles de rendre une baignade particulièrement dangereuse.
Comme celui qui projetait son sperme à partir d'une seringue à Lyon cette semaine sur les dames. Tendances anarchiques de la nouvelle génération, rien à voir avec les boomers.Signaler Répondre
Le bon sens , la réflexion, l'analyse de situations ont disparus de notre société, citoyens biberonnés par l'état qui fait tout , qui gère tout ne laissant que peu d'initiative au peuple voilà le résultat en.plus d'avoir à faire à des décideurs complètement à côté de la plaque et ne recherchant sûrement pas le bien-être du peuple on voit les dégâts, trotinettes ,Signaler Répondre
Vélos de partout et autres engins ou on déambule debout dessus en slalomant à travers les véhicules lourds, voilà où l'on en ai aujourd'hui. Une société de décérébrés ne réfléchissant plus à qui on fait croire que tout est permis sans limite aucune.
Aux débuts de la République le meilleur rempart contre la stupidité s'appelait l'instruction Publique pour former les citoyens. Tout cela a été systématiquement déconstruit par clientélisme électoral.Signaler Répondre
En fait c'est un "non événement".Signaler Répondre
Il a joué et pris un risque et en définitive il a perdu. C'est comme si il avait joué à la roulette russe, il connaissait les risques.
Moi ce qui me dérange plus c'est que ces abrutis mobilisent des pompiers de la brigade fluviale qui pourraient être beaucoup plus utiles ailleurs au même moment.
Il n'y a plus qu'à attendre la cagnotte en ligne pour payer les obsèques.
Regarde les automobilistes, tu leur dis de mettre le clignotant, ils ne le font pas, tu leur dis de respecter les distances, non plus, tu rabâches, tu rabâches, en vain. C'est pareil.Signaler Répondre
Le préfet va devoir mettre en garde la population contre la stupidité...Signaler Répondre
Par ce qu'il crève de chaud . La température n'aidant pas à avoir un jugement lucide il se lance à l'eau sans mesurer le danger. En même temps vous avez nos amis verts qui critiquent la climatisation chez soi alors qu'en cette période c'est un moyen de lutte et même de survie .Signaler Répondre
"faits qui avait obligé le préfet Etienne Guyot à prendre la parole" , en voila une bonne decision....Signaler Répondre
ils veulent se baigné? force a eux, mais y a des risques....
Regarde ceux qui se shoote au protoxie d'azote! c'est pareil! Ils connaissent les risques pourtant!!!!!Signaler Répondre
Ça doit faire bizarre, emporté par les courants de se rendre compte que l'on vient de faire une connerie, et que l'on ne vas pas s'en sortir...Signaler Répondre
Il y a tellement de choses à faire comme actes héroïques...
Celui-ci est d'une débilité. S'il avait des choses à se prouver c'est raté... Et plus de rattrapage..
Pure lyonnais depuis 45ans, jamais mais pas une seule petite fois de ma vie j'ai mis ne serait ce qu'un orteil dans le Rhône.Signaler Répondre
Mais pourquoi aujourd'hui ils se mettent tous a se baigner dans le Rhône??
En 40a je n'ai jamais vu une eau claire ou propre jamais. Il y a toutes les merdes du monde a l'intérieur. Jamais une l'idée d'y mettre les pieds.
Le nombre d'accidents mortels , par insouciance, négligence , manque surveillance, abus certainement de certains produits (alcool et drogues diverses) pose questionSignaler Répondre
Il serait temps de tirer la sonnette d'alame et de sanctionner avant de pleurer les morts
L'irresponsabilité des élus sera à pointer en cas de nouveaux morts à vélos ou trottinettes , les noyades de nuit sont souvent sur la berge rive gauche du Rhone, la Police pourrait essayer de prévenir certains excès , non
des tarés!!!! après aussi c'est lyon donc!!!!! à l'image de la villeSignaler Répondre
le préfet?? c'est comme s'il pissait dans un violon,,, tout à l'image de son maître ;;; le chef doit cheffer,,,,,,, c'est un fonctionnaire faut pas trop le bousculer!!!!Signaler Répondre
Quand on voit la couleur de la flotte faut vraiment être taré pour se baigner dedans en plusSignaler Répondre
Paix à son âme mais il faut être fou pour nager dans le Rhône / Saône, surtout en pleine nuit….Signaler Répondre
Ne pas nager dans le Rhône et la Saône à Lyon bande de clowns....Eau glacée plus courants forts et c'est l'hypothermie la fatigue la perte de conscience et la mort assurée....même pour les très bons nageurs.Signaler Répondre
Les prix Darwin pleuvent à Lyon cet été.Signaler Répondre