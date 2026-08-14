Nouvelle noyade mortelle à Lyon, un jeune homme perd la vie

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi vers minuit. Dans des circonstances encore inconnues, un jeune homme s'est baigné dans la Saône au niveau du quai Maréchal-Joffre dans le 2e arrondissement de Lyon. La victime âgée de 23 ans a alors disparu dans les eaux.

Lorsque les pompiers sont intervenus et sont parvenus à le repêcher, elle était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, elle est décédée sur place.

Cette semaine, deux autres hommes ont été victimes de noyade dans le Rhône à Lyon. Une accumulation de faits qui avait obligé le préfet Etienne Guyot à prendre la parole pour alerter les Lyonnais et leur rappeler que la baignade, en plus d'être dangereuse, était interdite.

Les autorités mettent notamment en garde contre les courants, la profondeur, la présence possible d’obstacles immergés ou encore la température de l’eau, autant de facteurs susceptibles de rendre une baignade particulièrement dangereuse.