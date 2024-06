Orages : la mairie de Lyon annule l'expérimentation de la baignade dans le Rhône

Mais la mairie de Lyon a été obligée de faire machine arrière au dernier moment.

A cause des orages et des fortes pluies de ces derniers jours, l'expérimentation de la baignade dans le Rhône dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône a été annulée.

Ce devait être ce dimanche de 11h à 18h que les Lyonnais allaient pouvoir se baigner dans le fleuve, au niveau du parc des Berges à Gerland, au pied du pont Raymond-Barre. Un système de sas pour ne faire entrer que 150 personnes en même temps était prévu, avec également des maîtres-nageurs.

Mais la Ville de Lyon a préféré annuler ce samedi soir, estimant que le débit du fleuve était trop élevé suite aux précipitations.

Un coup dur pour Grégory Doucet qui misait beaucoup sur cet évènement, mais aussi pour la troisième édition du festival Entre Rhône et Saône, qui vit un week-end chaotique, entre mauvais temps, faible affluence, cohabitation imprévue avec les élections législatives et Mâchecroute capricieuse.

C'était prendre un véritable risque de miser sur cette expérimentation, car sa réalisation dépendait à la fois de la météo, mais aussi de la qualité de l'eau.

Pour l'édile écologiste, ce test devait ouvrir "de nouvelles perspectives d'adaptation". Reste à savoir si la mairie retentera sa chance et s'il s'agissait d'un simple coup d'essai manqué.

La baignade dans le Rhône, comme dans la Saône, reste donc interdite pour le moment et est passible d'une amende de 38 euros.