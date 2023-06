Baignade dans le Rhône à Lyon ? Grégory Doucet "travaille" toujours sur la question

Malgré les épisodes de canicule, la pratique est aujourd’hui strictement interdite. La faute aux courants qui emportent chaque année des baigneurs imprudents, ainsi qu’à la qualité douteuse de l’eau.

Mais Grégory Doucet espère bien trouver la solution. Comme l’an dernier, la présentation du festival Entre Rhône et Saône à la presse a été l’occasion de demander à l’édile EELV où en était ce dossier. "On y travaille, il y a des contraintes techniques et réglementaires qui sont étudiées", a réagi Grégory Doucet, qui semble encore loin de pouvoir faire des annonces marquantes.

Autant dire que Ville et Métropole de Lyon n’ont pas toutes les cartes en main pour aboutir à rendre le fleuve propre et propice à la nage et la baignade.

Les Verts pourraient "tricher" et se rabattre sur l’installation de bassins à hauteur du Rhône, voire aménager des sites à l’instar de la darse de Confluence pour pouvoir surveiller la baignade.