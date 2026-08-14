EasyJet : une quarantaine de vols annulés samedi en France, Lyon parmi les bases concernées par la grève

Les voyageurs d’EasyJet vont devoir surveiller de près leur programme ce week-end. Une quarantaine de vols au départ de France seront annulés samedi, a indiqué jeudi à l’AFP William Bourdon, responsable du SNPNC-FO.

Les perturbations pourraient se prolonger dimanche dans des proportions similaires. Le syndicaliste évoque "probablement autant" d’annulations, tout en précisant que le bilan reste provisoire puisque les personnels concernés disposent encore d’un délai pour se déclarer grévistes.

Aucun détail n’est donné à ce stade sur la répartition des suppressions entre les différents aéroports, les voyageurs doivent se connecter sur le site avec leur numéro de vol pour vérifier l'évolution de la situation. EasyJet possède notamment des bases à Paris, Lyon et Nice.

Des plannings au cœur du conflit

Le SNPNC-FO, l’UNPNC-CFDT et l’UNAC-CFE-CGC avaient déposé un préavis courant du 7 août au 2 septembre. L’appel à cesser le travail intervient après des discussions infructueuses avec la direction mercredi.

Les trois organisations mettent en cause depuis plusieurs mois les conditions de travail des personnels navigants commerciaux. Elles dénoncent en particulier les modifications tardives des plannings, certaines rotations jugées pénalisantes ou encore les déplacements professionnels imposés sur plusieurs jours.

EasyJet assure avoir présenté des "propositions d’ajustements" et rappelle que de nouvelles négociations sont prévues en septembre. La compagnie britannique dénonce de son côté une "action opportuniste à une période aussi importante de l’année", alors que le week-end du 15 août constitue l’une des périodes les plus chargées de l’été.

Un précédent mouvement organisé lors du lundi de Pâques avait eu des conséquences limitées sur le trafic. Cette fois, plusieurs dizaines d’annulations sont déjà annoncées.