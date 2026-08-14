Lyon : les tramways T3 et T7 reprennent leur circulation, Rhônexpress relancé malgré la grève

Le trafic peut reprendre après deux jours de perturbations dans l’est lyonnais. Les lignes de tramway T3 et T7 circulent de nouveau depuis 8h40 ce vendredi, tout comme Rhônexpress entre l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry et Meyzieu ZI.

La circulation avait été interrompue mercredi 12 août après un incident routier survenu à Vaulx-en-Velin La Soie.

Plus de 500 mètres de lignes aériennes remplacés

L’accident avait notamment endommagé les installations du tramway au niveau du carrefour Salengro/Canuts. Les équipes techniques de RATP Dev Lyon ont dû réinstaller plus de 500 mètres de lignes aériennes de contact.

D’autres équipements détériorés dans la zone, dont des isolateurs de section, ont également été remplacés.

Une équipe supplémentaire a travaillé durant la nuit de jeudi à vendredi afin d’accélérer les réparations. Les derniers essais effectués en fin de nuit se sont révélés concluants, permettant la reprise du trafic dans la matinée.

A noter qu'après un premier mouvement en juillet, des salariés de Rhônexpress sont de nouveau en grève ce vendredi. La CGT affirme qu’aucune avancée concrète n’a été obtenue et réclame plusieurs changements dans l’organisation du travail.

Parmi les principales demandes figure la suppression des enchaînements de quatre tours consécutifs en "Stop & Go". La CGT décrit cette pratique comme un redémarrage immédiat au terminus, sans temps d’attente permettant d’absorber un éventuel retard accumulé sur la ligne.

Le syndicat réclame également une révision des temps de parcours, l’alternance effective entre les missions de conduite et d’accueil à bord lorsque deux agents habilités sont présents, ainsi que davantage de moyens humains et matériels.