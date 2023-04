Lyon : opérations de maintenance pour le RhônExpress

Le RhônExpress est un service de transport dédié à la desserte de la plate-forme aéroportuaire composé de trois stations Lyon Part Dieu, Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu ZI en direction de Lyon Saint Exupéry. Il propose un trajet rapide mais onéreux entre Lyon et l’aéroport. Mais celui-ci sera fermé durant quelques jours de mai pour garantir la sécurité de tous les passagers et son bon fonctionnement.

Ainsi, le lundi 1er mai le Rhônexpress ne circulera pas du tout, mais un service de substitution par autocars débutera à 4h25 et finira son service à minuit. Ce service desservira toutes les stations, sauf Meyzieu ZI, toutes les 20 minutes entre 6h et 21h, et toutes les 30 minutes de 4h25 à 6h ainsi que de 21h à minuit.

Les nuits du 2, 3, 4 et 5 mai seront également impactées à partir de 21h30. Le Rhônexpress sera alors remplacé par un service de substitution par autocars de 21h30 à minuit. Les départs se feront toutes les 30 minutes à partir de 21h30 de l’aéroport en direction de Part Dieu, et à partir de 22h pour les départs de Part Dieu en direction de Saint Exupéry. La station Meyzieu ne sera pas desservie par les autocars mais des taxis seront à disposition des usagers.

Il est donc primordial de prendre son élan pour toute personne ayant un vol prévu à Saint-Ex.

En dehors de ces 5 jours, le Rhônexpress reprendra son rythme habituel et circulera normalement de 4h25 à 21h30.