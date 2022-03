Tram et Rhônexpress caillassés près de Lyon : trois jeunes présentés à la justice

Les faits s'étaient déroulés peu avant 22h, rue Paul-Bert. Huit rames avaient été dégradées mais aucun passager n'avait été blessé.

Deux suspects de 15 et 19 ans avaient été interpellés en flagrant délit. Un troisième jeune de 18 ans, qui avait pris la fuite, avait fini par être identifié et interpellé.

Les trois individus ont reconnu les faits en garde à vue. Le plus jeune des trois suspects a été présenté au juge des enfants et mis en examen pour dégradations de biens d'utilité publique en réunion. Ses deux complices ont été présentés au parquet et laissés libres. Ils seront convoqués prochainement devant la justice.