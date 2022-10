Transdev Rail Rhône conserve l’exploitation du Rhônexpress encore 2 ans

L’idée était de récupérer l’exploitation de la navette entre la Part-Dieu et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, et notamment de faire baisser le prix aujourd’hui prohibitif du ticket.

Mais depuis deux ans, l’usager ne voit aucune différence. Et pour cause, les écologistes ont décidé de laisser tous les protagonistes du dossier en place, comme si rien n’avait changé.

Ce lundi, les élus du Sytral ont même prolongé le bail de l’exploitant Transdev Rail Rhône dont le bail arrivait à échéance à la fin de l’année 2022. La société également chargée de la maintenance du Rhônexpress a obtenu un nouveau contrat de 24 mois, jusqu’en juillet 2024 "afin d’assurer la continuité du service".

"Le candidat a été retenu pour son engagement envers SYTRAL Mobilités notamment en matière d’innovation, de renforcement de l’objectif de ponctualité mais également de maîtrise des consommations d’énergie de traction, des consommations d’électricité et d’eau au dépôt et d’une politique forte en matière de RSE avec plus de 2000 h/an réalisées au profit de l’insertion", précise le syndicat mixte dans un communiqué.

Les négocations ont permis de faire diminuer le montant de la rémunération forfaitaire de 7%.

Pourquoi un nouveau marché public aussi court ? Car le président du Sytral et de la Métropole de Lyon Bruno Bernard a placé le Rhônexpress dans le lot "modes lourds" de son futur allotissement des TCL. Or, cette opération sera effective en 2024.

La société qui remportera ce lot gèrera alors l’exploitation de la navette de l’aéroport, mais aussi des métros, des funiculaires et des tramways pendant 10 ans.