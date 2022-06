Lyon : la fréquence du Rhônexpress renforcée pour la période estivale

Fort de son succès, le Rhônexpress a enregistré une hausse de sa fréquentation. Passant de 67 000 passagers en février à 111 000 passagers en mai, le réseau anticipe les déplacements estivaux et renforce son offre afin de proposer à ses passagers des conditions de voyage optimales.

Dans le but d’encourager l’usage des transports collectifs, des tarifs spécifiques pour les 12-25 ans et les usagers des trains de la gare de Saint Exupéry sont proposés depuis 2021. Il faut compter 10 euros pour l’aller simple, 19 euros l’aller-retour et 80 euros le titre de 10 trajets.

Le Rhônexpress permet de se rendre à l’aéroport en 30 minutes et reste la solution la plus écologique avec 29 fois moins de CO2 rejeté par passager par rapport à la voiture.