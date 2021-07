Lyon : le Rhônexpress s'est transformé en boîte de nuit pour fêter les tarifs d'été

Le tramway reliant Lyon à l'aéroport de Saint-Exupery a été investi par un DJ de Virage Radio, une radio électrorock, pour célébrer la mise en place inédite des tarifs estivaux. Boisson fraîche, petits fours et musique : tout était réuni pour fêter la nouvelle.

Car en utilisant le code promo "SummeREX21", tous les passagers peuvent bénéficier de cinq euros de réduction sur leur billet.

Cette réduction s'ajoute à la baisse générale des tarifs effective depuis le début de l'année. Les jeunes de moins de 25 ans ne payent plus que 10 euros pour un aller simple et 19 euros pour l'aller-retour, contre 24 euros avant que le Rhônexpress ne soit racheté par le SYTRAL. Le même prix est appliqué pour les voyageurs ayant des billets de train au départ ou en provenance de la gare de Saint-Exupéry. Les billets "classiques" sont quant à eux de 15,20 euros l'aller et de 21,40 euros l'aller-retour.