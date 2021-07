Lyon : la fréquentation du Rhônexpress repart à la hausse

La fréquentation du Rhônexpress est en hausse tandis que les tarifs ont baissé. C’est le constat dressé par le SYTRAL en ce début de semaine. "Cette croissance, portée par la reprise du trafic aérien et ferroviaire en gare de Saint Exupéry, bénéficie par ailleurs des nouveaux tarifs décidés par le SYTRAL fin 2020, d’une offre forte (rotations toutes les 20 minutes, 7 jours sur 7) et d’une qualité de service reconnue", explique le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise. Plus de 2000 voyageurs quotidiens ont été enregistrés ces dernières semaines.

Pour rappel, la politique tarifaire du Rhônexpres a évolué depuis le mois d’octobre 2020, avec notamment une baisse de plus de 50% des tarifs destinés aux plus de 5000 salariés de l’aéroport. Les jeunes et les voyageurs en possession d’un billet SNCF bénéficient également d’un tarif préférentiel de 10 euros par trajet.