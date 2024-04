Fréquentation en hausse pour l'édition 2024 de la Foire de Lyon

La Foire de Lyon a encore attiré du monde cette année. L’édition 2024 de l’évènement ayant eu lieu du 22 mars au 1er avril dernier a attiré 182 000 personnes. Cela correspond à une hausse de 1,7% par rapport à l’année dernière.

Près de 800 exposants étaient présents pour cette 104ème Foire de Lyon dont le thème était celui du jeu. "La Foire s’est transformée en haut lieu du divertissement et a réussi à attirer de nombreuses familles en quête de projets et désireuses de participer aux diverses animations et évènements proposés autour du jeu. Le cœur des lyonnais a encore vibré !", se réjouissent les organisateurs dans un communiqué publié ce lundi après-midi.

Le rendez-vous est désormais donné pour la prochaine édition qui se déroulera du 4 au 14 avril 2025.