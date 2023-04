Coup d'envoi de la Foire de Lyon 2023 !

A Eurexpo, c'est parti pour l'un des évènements phares de l'année. Et c'est surtout la première fois depuis l'épidémie de Covid-19 que la Foire sera proposée dans son format classique et non restreint.

Jusqu'au 10 avril, le thème sera "La Vie en Rose". L'ouverture ce vendredi se fait d'ailleurs en présence de l'acteur lyonnais Alexandre Astier, puisqu'une rose à son nom sera dévoilée pour l'occasion. Cette nouvelle fleur a été créée spécialement pour l’occasion par la Maison Meilland et son baptême aura lieu lors de la cérémonie officielle d’inauguration.

Sept-cent cinquante exposants issus de secteurs aussi différents les uns des autres seront prêts à accueillir entre 170 000 et 200 000 visiteurs durant cette Foire 2023.

A noter que pas moins de 5 journées seront gratuites pour certaines personnes :

- 31 mars, ler jour d’ouverture, sera gratuit pour les hommes

- 3 avril entrée gratuite pour tout le monde

- 4 avril entrée gratuite pour les femmes

- 6 avril entrée gratuite pour les + de 65 ans

- 7 avril entrée gratuite pour les étudiants et les donneurs de sang