Le retour de la Foire de Lyon ce vendredi après deux ans d’absence !

Ce sera incontestablement l’évènement ce vendredi : le retour de la Foire de Lyon. Ce sont un peu moins de 700 exposants qui seront au rendez-vous jusqu’au 28 mars.

Il sera possible de faire un tour dans les traditionnels univers "Maison & Shopping" où des exposants d’ameublement, de décoration, d’habitats, de cuisine et bain, de jardin, piscine, d’électroménager, de multimédia, de mode, beauté, sport, loisirs, mobilités mais aussi de gastronomie et de restauration seront présents.

La thématique "autour du monde" sera de retour elle aussi et permettra de s’évader de Lyon et découvrir des horizons culinaires de plusieurs pays comme le Maroc, Madagascar, l’Inde, le Pérou ou encore le Vietnam. Un espace entièrement dédié à l’Italie ainsi qu’à sa gastronomie sera également proposé.

Cette année, il y aura plusieurs temps forts comme "Little Big Fair", un nouveau concept de village market éphémère qui "casse les codes" de la foire traditionnelle. Ce village sera séparé en quatre spots : un coin shopping, avec des créateurs répartis autour de thématiques mode, beauté, déco, loisir, food, green, avec une offre de créateurs et d’acteurs locaux qui présenteront leurs créations.

Une seconde zone "chilling" constituera un lieu de rencontre aménagé. Une zone "Urban culture", dédiée à la culture urbaine sous toutes ses formes et enfin un espace "food court" où plusieurs food trucks et un bar seront disponibles.

Tous les autres programmes variés qui rythmeront la Foire de Lyon sont à découvrir ici.