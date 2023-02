Foire de Lyon : une édition 2023 sous le signe du rose

Elle revient dans son format pré-Covid-19 à Eurexpo du 31 mars au 10 avril.

Durant 11 jours, la Foire de Lyon va rythmer Eurexpo. Présente depuis plus d’un siècle, elle est une réelle institution de la région. Avec "La Vie en Rose" comme thème, les organisateurs ont voulu "voir la vie du bon côté car nous en avons tous besoin" explique Aurélie Prost, directrice de l’évènement. Sept-cent cinquante exposants issus de secteurs aussi différents les uns des autres seront prêts à accueillir entre 170 000 et 200 000 visiteurs. En terme du nombre d’exposants, "nous avons une hausse de 10% par rapport à l’édition 2022 et 5% de moins par rapport à 2019", se félicite Aurélie Prost, qui espère un succès de cette 103ème édition.

Comme chaque année, plusieurs univers seront présents. Kidexpo et le Salon Baby dédiés aux parents, tandis que durant InnovaLyon, une vingtaine de start-ups présenteront leurs projets. "InnovaLyon est à la Foire de Lyon depuis 5 ans et les échanges entre consommateurs et innovateurs sont toujours très sympas", estime Aurélie Prost. Le salon "Little Big Fair" est également de retour cette année.

Des ateliers, une scène, une galerie urban culture et de street art, des foodtrucks, un espace vignoble mais aussi de la déco, de la mode et du shopping l’animeront. Initialement prévu pour un public âgé entre 20 et 30 ans, l’évènement visera finalement un public plus large : "On s’est aperçu que la façon de consommer que l’on avait imaginé pour des jeunes, finalement, tout le monde consomme de la même manière. Que l’on soit trentenaire ou cinquantenaire, on a envie de vivre des expériences, de rencontrer du monde". Une soixantaine d’exposants rendront vivant "Little Big Fair" cette année.

Comme depuis 10 ans et malgré l’inflation, la directrice de l’évènement se targue de ne pas avoir augmenter le tarif du ticket d’entrée : "Cette année encore, un billet d’entrée coûtera 8€".

A noter que pas moins de 5 journées seront gratuites pour certaines personnes :

- 31 mars, le jour d’ouverture, sera gratuit pour les hommes

- 3 avril entrée gratuite pour tout le monde

- 4 avril entrée gratuite pour les femmes

- 6 avril entrée gratuite pour les + de 65 ans

- 7 avril entrée gratuite pour les étudiants et les donneurs de sang

T.B.