La Foire de Lyon 2024 placée sous le signe du jeu "pour s’évader des impératifs de la vie quotidienne"

Chaque année la Foire de Lyon accueille des milliers de visiteurs. En 2023, l’évènement mythique lyonnais s’est créé un univers bien à lui, la vie en rose. Pour cette nouvelle édition, la Foire sera sur le thème du jeu "pour proposer une parenthèse enchantée", affirme Aurélie Prost, directrice de la Foire de Lyon.

Si l’évènement est accessible à tout public, le jeu reste pour les enfants comme pour les plus grands une activité "nécessaire à l’épanouissement", continue Aurélie Prost.

Le plus grand évènement commercial de la région revient en étant à la fois un lieu pour faire des affaires et un lieu pour vivre des expériences inédites. Cette année la Foire se déroulera du 22 mars au 1er avril de 10h à 19h à Eurexpo.

Comme chaque année, on retrouvera les 2 grands piliers de la Foire de Lyon : la maison et le shopping.

Dans l’espace maison, il sera possible de retrouver des professionnels de l’architecture, de la rénovation intérieur et extérieur.

Un espace de 1000m2 accueillera une cinquantaine d’artisans alimentaire, de services, de bâtiment et de la fabrication. Un espace gastronomie sera mis en place avec des dégustations.

Côté shopping, une chasse au trésor sera organisée.

C’est une nouveauté 2024, une vente aux enchères de colis égarés sera mise en place. Le but étant d’enchérir pour un colis mystère dont personne ne connait le contenu.

La partie restauration présentera 80 exposants dont des artisans étrangers venu des 4 coins du monde, Equateur, Vietnam, Brésil, Canada et bien d’autres. L’Italie sera tout particulièrement mise à l’honneur avec un espace de 500m2. De l’œnologie à l’artisanat passant par la gastronomie et la mode du cuir, les visiteurs feront un tour complet de la botte.

Nouveau temps fort pour cette édition : le village écoresponsable Green Fair. Une vingtaine d’exposants accompagneront les visiteurs pour mieux consommer et mieux vivre. Environ 20 exposants locaux seront présents dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Une catégorie baby présentera des équipements, des décorations, et des professionnels seront présents pour donner des conseils aux parents dans leur nouveau rôle.

Encore une nouveauté cette année, un espace e-sport nommé "Gones Games" proposera une expérience immersive pour les plus fans ou ceux qui souhaitent découvrir ce monde. Des tournois, des corners de vente, des démos et des compétitions seront organisés. Un espace pédagogique sensibilisera les joueurs aux addictions.

Toujours pour rester dans cet esprit joueur, la Foire de Lyon a préparé "une bulle gagnante". A l’intérieur de celle-ci seront cachés des objets présents dans la Foire. Le but étant de trouver le prix total en allant se promener dans tout le salon à la recherche des objets. A la fin de l’évènement, une personne sera tirée au sort pour remporter un voyage à Montréal.

"La foire est festive, joueuse, solidaire et engagée", résume la directrice de l’évènement.

Les évènements spéciaux

Les entrées seront gratuites pour tout le monde le jour de l’ouverture de la Foire le 22 mars. Le lundi 25 mars, les demandeurs d’emploi et les donneurs de sang entreront gratuitement, le mardi 26 mars se seront les femmes, le jeudi 28 les seniors de + de 65 ans, et enfin le vendredi 29 mars les hommes.

Deux nocturnes seront organisées, une le 26 mars qui accueillera Santa et Eddy de Preto après un blind test géant, puis le 29 mars placé sous le thème du casino et cabaret.

Le dimanche 31 mars mettra à l’honneur les chanteurs de la région. Le grand casting de The Voice et The Voice Kids se fera directement sur place.

Le concours du meilleur Flan Pâtissier sera de retour pour cette nouvelle édition. Le chef lyonnais Fabrice Bonnot l’animera en présence de Mercotte, et d’autres pâtissiers et influenceurs connus.

Au total ce sont 800 exposants qui seront présents.

Le programme complet est à retrouver sur le site de la Foire de Lyon.