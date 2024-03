Rester incontournable à travers les âges : Aurélie Prost (Foire de Lyon) face à la Lyonne

Aurélie Prost, directrice de la Foire de Lyon, évoque l'évènement qui se déroule jusqu'au 1er avril à Eurexpo. Un évènement "vivant" qui se renouvelle et survit à l'arrivée des centres commerciaux et d'Internet, une véritable rencontre entre le public et ces producteurs et artisans.

00:00 Introduction

01:01 Le pitch rugissant

06:44 Portrait lyonnais

09:32 Le coup de griffe