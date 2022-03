Ce que la Foire de Lyon va vous proposer après 2 ans d'absence

Après deux ans d’absence, la Foire de Lyon revient du 18 au 28 mars à Eurexpo.

Créé il y a plus de 100 ans par Edouard Herriot, l’ancien maire de Lyon pour rappeler aux Lyonnais qu’il fallait acheter français, cet évènement est devenu le plus grand évènement commercial de la région.

Étant la 3e foire de France, la Foire de Lyon constitue un carrefour des tendances et de l’innovation sur 50 000m², qui permet à tous les visiteurs de voir un nombre important d’exposants dans un temps réduit et ainsi, découvrir les dernières nouveautés et innovations.

Des nouveautés cette année mais également le retour des traditionnels univers "Maison & Shopping" où il sera possible de retrouver des exposants d’ameublement, de décoration, d’habitats, de cuisine et bain, de jardin, piscine, d’électroménager, de multimédia, de mode, beauté, sport, loisirs, mobilités mais aussi de gastronomie et de restauration. La thématique "autour du monde" sera de retour elle aussi et permettra de s’évader de Lyon et découvrir des horizons culinaires de plusieurs pays comme le Maroc, Madagascar, l’Inde, le Pérou ou encore le Vietnam. Un espace entièrement dédié à ltaly ainsi qu’à sa gastronomie sera également proposé.

Ce sont un peu moins de 700 exposants qui seront au rendez-vous.

"Plus que jamais nous souhaitons rassembler et partager des moments forts avec le public, nos partenaires et les exposants. Ainsi, nous avons décidé cette année de mettre en avant celles et ceux qui font vivre et animent notre belle région", a déclaré Aurélie Prost, directrice de Foire de Lyon, ce jeudi matin lors de la conférence de presse.

Cette année, il y aura plusieurs temps forts comme "Little Big Fair", un nouveau concept de village market éphémère qui "casse les codes" de la foire traditionnelle. "Dédié aux consommateurs d’aujourd’hui et de demain", ce village sera séparé en quatre spots : un coin shopping, avec des créateurs répartis autour de thématiques mode, beauté, déco, loisir, food, green, avec une offre de créateurs et d’acteurs locaux qui présenteront leurs créations.

Une seconde zone "chilling" constituera un lieu de rencontre aménagé. Une zone "Urban culture", dédiée à la culture urbaine sous toutes ses formes et enfin un espace "food court" où plusieurs food trucks et un bar seront disponibles. En partenariat avec l’Association UNYC, les artistes lyonnais présenteront des activités de tatouages, ou de sérigraphie.

Innova’Lyon, revient également du 18 au 20 mars avec 25 entreprises innovantes Aurhalpines. Ces start-ups investiront la place centrale de la foire pour tester et présenter leurs concepts auprès des visiteurs.

Ces derniers seront invités à voter pour récompenser les start-ups sur trois distinctions : le coup de cœur du public, le prix de l’innovation et le prix de l’écoresponsabilité. À la clé, un espace offert par la Foire de Lyon pour participer à l’édition 2023 en tant qu'exposant.C’est le parrain de cette 4e édition, Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC qui remettra un lot spécifique au vainqueur de l’un des prix.

Autre "animation", durant les 11 jours de festivités, le Village des Artisans, imaginé par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes (Chambre des métiers et de l’artisanat) accueillera une cinquantaine d’exposants au savoir-faire reconnu. Ces professionnels accompagneront les visiteurs dans leur projet maison et proposeront leurs produits 100% locaux, bio et artisanaux, que ce soit dans les métiers de bouche, la création ou les métiers d’arts.

Un salon Baby sera proposé les 19 et 20 mars, pour les futurs et jeunes parents afin d’en apprendre davantage sur tous l’univers de l’enfants de 0 à 14 ans.

Pour la première fois cette année un "salon aux Vignobles" sera organisé sur la foire de Lyon du 25 au 27 mars. Des exposants partageront avec les consommateurs leur savoir-faire et l’histoire des produits qu’ils proposeront. Autre nouveauté, un espace dédié à la seconde main et au vintage sera présent le weekend du 26 et 27 mars.

Tous les autres programmes variés qui rythmeront la foire sont à découvrir sur le site.

La foire de Lyon se clôturera par la journée de l’emploi et de la solidarité. Une journée gratuite ou l’ensemble des visiteurs pourront participer à un job dating organisé par Pôle Emploi. L’établissement Français du Sang sera également présent pour une grande collecte.

Le pass vaccinal qui devait initialement être demandé à l’entrée ne sera donc plus nécessaire au vu des déclarations ce jeudi du Premier ministre Jean Castex.

J.N.