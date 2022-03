Foire de Lyon : les TCL proposent des tarifs réduits

Ce vendredi et jusqu’au lundi 28 mars aura lieu la Foire de Lyon à Eurexpo.

Afin d’encourager les visiteurs de la Foire à utiliser les transports en commun, un tarif préférentiel a été mis en place. Une entrée à 5 euros au lieu de 8 euros sera proposée à la billetterie de la Foire, sur présentation d’un titre de transport TCL en cours de validité.

TCL tiendra également un stand, situé à l’entrée principale. Les équipes renseigneront les visiteurs sur le réseau TCL, ses projets futurs et promouvoir les solutions d'intermodalité. D’autres animations seront proposées pour "offrir des moments de convivialité", via un "jeu du fakir" et d'autres nouveautés qui permettront de remporter de nombreux lots.

Par ailleurs, durant toute la durée de la Foire, TCL renforce son offre et déploie la ligne N100 pour faciliter l’accès à Eurexpo.

Toutes les informations concernant la circulation du tramway et du bus sont à retrouver sur le site TCL.