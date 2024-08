Les TCL s'adaptent pour le festival Woodstower

La 25e édition du festival se déroulera au Grand Parc de Miribel Jonage la semaine prochaine. La desserte vers le parc sera adaptée pour transporter les festivaliers.

Le jeudi 29 août, la ligne N80 circulera de 22h45 à 00h30 entre Vaulx-en-Velin La Soie et Parc Fontanil, avec une fréquence de 5 minutes. Les lignes de métro seront prolongées jusqu’à 1h ce soir-là.

Le lendemain, la ligne N80 circulera de 20 h 30 à 01 h 30 entre Vaulx-en-Velin La Soie et Parc Fontanil, avec une fréquence de 20 minutes.

Samedi 31 août, la ligne N80 circulera de 4h à 6h entre Vaulx-en-Velin La Soie et Parc Fontanil, avec une fréquence de 10 minutes. En soirée, elle circulera exceptionnellement de 20h30 à 1h30 entre Vaulx-en-Velin La Soie et Parc Fontanil, avec une fréquence de 20 minutes.

Enfin, le dimanche, la ligne N80 circulera de 4h à 6h entre Vaulx-en-Velin La Soie et Parc Fontanil, avec une fréquence de 10 minutes.

"Festival pilote dans divers domaines du développement durable, comme l’économie circulaire, le recyclage, l’inclusion, l’alimentation bio et locale, et l’utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle, Woodstower est précurseur, depuis bien des années. SYTRAL Mobilités, partenaire de la culture accessible au plus grand nombre, est fier d’accompagner cet événement et d’encourager les festivaliers à emprunter les transports en commun en renforçant, cette année encore, l’offre du réseau TCL", a commenté Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.