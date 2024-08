TCL : plusieurs lignes renforcées à la rentrée dans les environs de Lyon

Avec l'extension du métro B, plusieurs lignes de bus vont être renforcées et viendront se connecter au nouveau terminus à Saint-Genis-Laval. Ainsi, dès le 26 août, la ligne C10 sera prolongée vers Brignais sur un service sur deux. Huit arrêts seront ajoutés.

La ligne 15E est aussi concernée : "Pour proposer une offre de transport plus conséquente à la commune de Millery et une liaison express à la Presqu’ile à la commune de Grigny, la ligne 15E a désormais deux antennes à partir de l’arrêt des Gaupières situé à Vernaison. La fréquence est à l’heure sur ces tronçons tandis que le tronçon commun conservera une fréquence de 30 minutes".

La ligne 78 entre les Hôpitaux Lyon Sud et Givors verra sa fréquence et son amplitude modifiées, tout comme la ligne 12 entre le métro et la gare d'Oullins.

La ligne C6 sera elle renforcée aux heures de pointe dès le 2 septembre. Les lignes 2 et 89 auront des horaires prolongés en soirée.

Concernant la ligne 21, l'offre sera renforcée pour "offrir une desserte supplémentaire et calée sur les sorties du personnel de l'EHPAD La vigie des Monts d'Or", précisent les TCL.

Quant la ligne 37, elle sera renforcée le dimanche pour desservir les Puces du Canal. Enfin, la ligne 98 sera prolongée jusqu'à Sain Bel dès le 28 août.

La desserte des établissements universitaires et des zones d'activité sera également renforcée. Les horaires seront adaptés au calendrier scolaire sur la ligne C15E et deux arrêts supplémentaires seront ajoutés au TAD Techlid.