Lyon : un record de fréquentation pour le musée Lugdunum en 2023

Ils ont retrouvé leur fréquentation d’avant-Covid. Les musées se portent mieux depuis plusieurs mois en France.

C’est le cas à Lyon où le musée Lugdunum a battu un record de fréquentation l’année dernière avec 158 397 visiteurs. Cela représente une hausse de 30,5% par rapport à l’année 2022.

De quoi réjouir la Métropole de Lyon. "Témoin du passage du temps sur notre territoire, il fait partie intégrante du patrimoine de toutes les Grandes lyonnaises et de tous les Grands lyonnais, et fait rayonner notre histoire commune à l’international. Les 160 000 visiteurs de cette année nous disent combien nous sommes attachés à ce patrimoine, pourquoi il est si important de le préserver et de le rendre accessible à toutes et tous", s’est réjoui dans un communiqué Bruno Bernard, le président écologiste de la collectivité.

Le musée Lugdunum situé à Fourvière a notamment proposé aux visiteurs de découvrir en 2023 l’exposition "Spectaculaire ! Le divertissement chez les Romains", la 3e édition du Festival romain ou encore l’exposition "Les aventures de Brickius Maximus – L’expo en briques LEGO". Cette dernière se tiendra d’ailleurs jusqu’au 9 juin 2024.

Un pic de fréquentation a notamment été enregistré sur le mois d’octobre dernier avec près de 30 000 visiteurs. Le site des théâtres antiques a lui accueilli 766 000 curieux.