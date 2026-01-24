Lyon : un adolescent à trottinette renversé par le Rhônexpress

Rue Feuillat dans le 3e arrondissement, un adolescent circulant à trottinette a été percuté par le Rhônexpress.

Les circonstances dans lesquelles le jeune de 15 ans et la navette entre la Part-Dieu et l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry sont entrés en collision restent floues. D'autant que des barrières s'abaissent pour laisser passer le Rhônexpress à son arrivée.

Blessée, la victime a été prise en charge par les pompiers.