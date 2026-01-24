Faits Divers

Lyon : un adolescent à trottinette renversé par le Rhônexpress

Les faits se sont produits ce samedi à la mi-journée à Lyon.

Rue Feuillat dans le 3e arrondissement, un adolescent circulant à trottinette a été percuté par le Rhônexpress.

Les circonstances dans lesquelles le jeune de 15 ans et la navette entre la Part-Dieu et l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry sont entrés en collision restent floues. D'autant que des barrières s'abaissent pour laisser passer le Rhônexpress à son arrivée.

Blessée, la victime a été prise en charge par les pompiers.

raslebol69 le 24/01/2026 à 17:41

Ne serait-ce pas plutôt, un ado inconscient n'a pas respecté la barrière de sécurité et s'est jeté devant le Rhonexpress qui était dans l'impossibilité de stopper net. L'apprentissage des règles est de la responsabilité de ses parents, mais qui va encore payer les soins médicaux?

johnny le 24/01/2026 à 17:13

Le merdeux a pas respecté le code de la route a Zig zaguer entre les barrières pas de casque enfin comme d'habitude avec les trottinettes croit tout permis . Ont leurs fou des pistes cyclables et utilisent pas préfère les trottoirs ect

Rlb le 24/01/2026 à 17:11

Le mal être de la jeunesse, trottinette vitesse écouteur.
Ils veulent profiter de la vie en virtuel sur internet, et se défouler à l'extérieur

martine le 24/01/2026 à 16:53

non c’est la trottinette qui a percuté le Rhône express il est sur des rails il ne peut pas éviter un obstacle

Vendredi le 24/01/2026 à 16:38

Il faut supprimer les trottinettes

Jacques3 le 24/01/2026 à 16:36

A LM, pensez-vous que les barrières empêchent les trottinettistes de passer ? C'est comme pour les feux ou les stop, ils passent.

