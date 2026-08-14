Lyon : le toxicomane bulgare mord un policier au bras

Mercredi soir, la police a remarqué le comportement agressif d'un individu sous l'empire des stupéfiants sur la place Maréchal-Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon. En voulant le contrôler, les agents se sont vite rendus compte qu'il leur poserait problème.
En se rebellant, le jeune homme a distribué des coups avant de mordre très violemment un fonctionnaire au bras.
Finalement interpellé, ce ressortissant bulgare a été placé en garde à vue.
Une enquête a été ouverte, le policier blessé a déposé plainte.
C'est normal : les militants LFI n'aiment pas la police.Signaler Répondre
Un Bulgare maintenant , on les récolte tous les tarés du monde entier !Signaler Répondre
Je savais que mes bulgares étaient spécialistes des yaourts mais pas de la poudre blanche .Signaler Répondre
c'est exactement çaSignaler Répondre
Il faut faire rentrer 2 pitbulls affamés dans sa cellule...Signaler Répondre
Pour votre travail intensif de repeupler la France avec toutes les raclures qui trainent dans le monde...Signaler Répondre
Ce n'est même plus ironique tant c'est la pensée profonde de l'extrême gauche.Signaler Répondre
Est ce qu'on a pu désintoxiquer le policier après la morsure ?Signaler Répondre
"ce ressortissant bulgare a été placé en garde à vue."Signaler Répondre
GENIAL... Une chance pour la France de plus...
Lyon, Quelle belle ville apaisé....Signaler Répondre
Selon la nouvelle France by EELV-LFI l'interpellation arbitraire de l'individu par les forces fascistes était inopportune et a donc entraîné une réaction légitime de l'interpellé.Signaler Répondre