Lyon : le toxicomane bulgare mord un policier au bras

Mercredi soir, la police a remarqué le comportement agressif d'un individu sous l'empire des stupéfiants sur la place Maréchal-Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon. En voulant le contrôler, les agents se sont vite rendus compte qu'il leur poserait problème.

En se rebellant, le jeune homme a distribué des coups avant de mordre très violemment un fonctionnaire au bras.

Finalement interpellé, ce ressortissant bulgare a été placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte, le policier blessé a déposé plainte.