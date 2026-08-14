Faits Divers

Lyon : le toxicomane bulgare mord un policier au bras

Lyon : le toxicomane bulgare mord un policier au bras

Mercredi soir, l'intervention des forces de l'ordre pour contrôler un individu agité dans le 6e arrondissement a viré à l'agression. Ce ressortissant bulgare a notamment mordu au sang un agent.

Mercredi soir, la police a remarqué le comportement agressif d'un individu sous l'empire des stupéfiants sur la place Maréchal-Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon. En voulant le contrôler, les agents se sont vite rendus compte qu'il leur poserait problème.

En se rebellant, le jeune homme a distribué des coups avant de mordre très violemment un fonctionnaire au bras.

Finalement interpellé, ce ressortissant bulgare a été placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte, le policier blessé a déposé plainte.

Tags :

Lyon

11 commentaires
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Les Fachos Incultes le 14/08/2026 à 15:26

C'est normal : les militants LFI n'aiment pas la police.

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il ne manquait plus que ça le 14/08/2026 à 13:00

Un Bulgare maintenant , on les récolte tous les tarés du monde entier !

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Peuchère le 14/08/2026 à 12:42

Je savais que mes bulgares étaient spécialistes des yaourts mais pas de la poudre blanche .

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Style le 14/08/2026 à 12:42
Solidarité 69 a écrit le 14/08/2026 à 09h13

Selon la nouvelle France by EELV-LFI l'interpellation arbitraire de l'individu par les forces fascistes était inopportune et a donc entraîné une réaction légitime de l'interpellé.

c'est exactement ça

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Ex Précisions le 14/08/2026 à 11:33

Il faut faire rentrer 2 pitbulls affamés dans sa cellule...

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Merci le gouvernement et la gauche le 14/08/2026 à 11:07

Pour votre travail intensif de repeupler la France avec toutes les raclures qui trainent dans le monde...

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Arthur le 14/08/2026 à 11:01
Solidarité 69 a écrit le 14/08/2026 à 09h13

Selon la nouvelle France by EELV-LFI l'interpellation arbitraire de l'individu par les forces fascistes était inopportune et a donc entraîné une réaction légitime de l'interpellé.

Ce n'est même plus ironique tant c'est la pensée profonde de l'extrême gauche.

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strogoff le 14/08/2026 à 10:30

Est ce qu'on a pu désintoxiquer le policier après la morsure ?

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Chris6969699 le 14/08/2026 à 09:20

"ce ressortissant bulgare a été placé en garde à vue."

GENIAL... Une chance pour la France de plus...

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jeanfilouxxx le 14/08/2026 à 09:19

Lyon, Quelle belle ville apaisé....

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Solidarité 69 le 14/08/2026 à 09:13

Selon la nouvelle France by EELV-LFI l'interpellation arbitraire de l'individu par les forces fascistes était inopportune et a donc entraîné une réaction légitime de l'interpellé.

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