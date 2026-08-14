Lyon : un suspect écroué après des cambriolages en série de commerces dans le 6e et à Villeurbanne

Après plusieurs semaines de vols dans des commerces, une première arrestation a débouché sur une incarcération.
Le parquet de Lyon a confirmé au Progrès qu’un suspect avait été interpellé en flagrant délit puis placé en détention. L’homme, présenté comme multirécidiviste, est soupçonné d’avoir agi dans le 6e arrondissement de Lyon ainsi qu’à Villeurbanne.
Cette arrestation intervient dans un contexte particulièrement tendu aux Brotteaux. Depuis la mi-juillet, plusieurs restaurants et commerces ont été victimes d’effractions, parfois pour des butins très faibles : fonds de caisse ou simples produits laissés sur place.
D’autres vols encore à rattacher au suspect
Face à la répétition des faits, certains commerçants avaient diffusé sur les réseaux sociaux des images issues de leurs systèmes de vidéosurveillance.
L’incarcération du suspect ne signifie toutefois pas que l’ensemble de cette série lui est attribué. Le parquet précise que les vols plus anciens susceptibles de lui être reprochés font l’objet d’une enquête distincte.
Pas trouvé sur les autres médias, par contre c'est un multirécidiviste bien connu défavorablement par tout le monde à Villeurbanne...Signaler Répondre
C'est vrai, et après son jugement, il passerait les 10 prochaines années à l'ombre...Signaler Répondre
Il est fort à parier qu'il sera très vite relaxé, les juges n'aiment pas que les délinquants soient ennuyés...Signaler Répondre
Ce ne serait pas politiquement correct avec de la stigmatisation et un peu d'amalgame ! alors pas de vagues surtout pas de vagues !Signaler Répondre
Un anglois des iles normandes , c'est écrit !Signaler Répondre
Le modérateur de Lyon mat me censure tout le temps. Pourquoi avoir simplement eçrit Michel, Rachid, Sofiane, dimitriu….Signaler Répondre
Celui-là, il ne vas pas rester très longtemps en incarcération.Signaler Répondre
Il s'appelle Marcel, bois son petit rouge le dimanche après avoir fait le marché.Signaler Répondre
Ah ces Suisses...Signaler Répondre
Un pinailleur. On peut au moins féliciter les États-Unis pour l'exécution de trois condamnés à mort le même jour cette semaine. Ça s'appelle L'EFFICACITÉ, le contraire du système juridique bisounours en France.Signaler Répondre
En Amérique ???? Le continent américain va de l'Alaska jusqu'à la terre de feu.Signaler Répondre
Admettons que l'on parle des Etats-Unis d'Amérique effectivement le système judiciaire est tellement performant que l'on peut se promener sans crainte de prendre une balle en pleine rue (je reconnais exagérer un petit peu mais prendre les USA pour exemple est tellement ridicule)
Bizarre encore une fois on ne connaît pas le pedigree de ce bon monsieur....Signaler Répondre
Ne pas stigmatiser ces travailleurs venus aider les 5 millions de chômeurs.Signaler Répondre
En Amérique où ils ont un système de justice fonctionnel et supérieur on aurait déjà le nom, le prénom, la commune d'origine, l'âge, ET la photo du crapule.Signaler Répondre
Le pedigree complet SVPSignaler Répondre