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Lyon : un suspect écroué après des cambriolages en série de commerces dans le 6e et à Villeurbanne

Lyon : un suspect écroué après des cambriolages en série de commerces dans le 6e et à Villeurbanne

L’interpellation d’un homme en flagrant délit pourrait permettre d’éclaircir une partie des vols qui touchent depuis plusieurs semaines des commerces lyonnais et villeurbannais. Le suspect a été incarcéré, tandis qu’une seconde enquête doit déterminer s’il peut être relié à d’autres cambriolages.

Après plusieurs semaines de vols dans des commerces, une première arrestation a débouché sur une incarcération.

Le parquet de Lyon a confirmé au Progrès qu’un suspect avait été interpellé en flagrant délit puis placé en détention. L’homme, présenté comme multirécidiviste, est soupçonné d’avoir agi dans le 6e arrondissement de Lyon ainsi qu’à Villeurbanne.

Cette arrestation intervient dans un contexte particulièrement tendu aux Brotteaux. Depuis la mi-juillet, plusieurs restaurants et commerces ont été victimes d’effractions, parfois pour des butins très faibles : fonds de caisse ou simples produits laissés sur place.

D’autres vols encore à rattacher au suspect

Face à la répétition des faits, certains commerçants avaient diffusé sur les réseaux sociaux des images issues de leurs systèmes de vidéosurveillance.

L’incarcération du suspect ne signifie toutefois pas que l’ensemble de cette série lui est attribué. Le parquet précise que les vols plus anciens susceptibles de lui être reprochés font l’objet d’une enquête distincte.

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6e arrondissement de Lyon

villeurbanne

cambriolages

13 commentaires
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Ex Précisions le 14/08/2026 à 15:36
Titus69 a écrit le 14/08/2026 à 08h16

Le pedigree complet SVP

Pas trouvé sur les autres médias, par contre c'est un multirécidiviste bien connu défavorablement par tout le monde à Villeurbanne...

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Justice mon c... le 14/08/2026 à 15:34
En Amérique a écrit le 14/08/2026 à 08h36

En Amérique où ils ont un système de justice fonctionnel et supérieur on aurait déjà le nom, le prénom, la commune d'origine, l'âge, ET la photo du crapule.

C'est vrai, et après son jugement, il passerait les 10 prochaines années à l'ombre...

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Justice mon c... le 14/08/2026 à 15:32

Il est fort à parier qu'il sera très vite relaxé, les juges n'aiment pas que les délinquants soient ennuyés...

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non non le 14/08/2026 à 14:11
Titus69 a écrit le 14/08/2026 à 08h16

Le pedigree complet SVP

Ce ne serait pas politiquement correct avec de la stigmatisation et un peu d'amalgame ! alors pas de vagues surtout pas de vagues !

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basstemp le 14/08/2026 à 14:07

Un anglois des iles normandes , c'est écrit !

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Moderation le 14/08/2026 à 13:03
Rob a écrit le 14/08/2026 à 10h51

Il s'appelle Marcel, bois son petit rouge le dimanche après avoir fait le marché.

Le modérateur de Lyon mat me censure tout le temps. Pourquoi avoir simplement eçrit Michel, Rachid, Sofiane, dimitriu….

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Arthur le 14/08/2026 à 10:58

Celui-là, il ne vas pas rester très longtemps en incarcération.

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Rob le 14/08/2026 à 10:51

Il s'appelle Marcel, bois son petit rouge le dimanche après avoir fait le marché.

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teddydmontreal le 14/08/2026 à 10:16

Ah ces Suisses...

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En Amérique le 14/08/2026 à 10:14
Cliff a écrit le 14/08/2026 à 09h38

En Amérique ???? Le continent américain va de l'Alaska jusqu'à la terre de feu.

Admettons que l'on parle des Etats-Unis d'Amérique effectivement le système judiciaire est tellement performant que l'on peut se promener sans crainte de prendre une balle en pleine rue (je reconnais exagérer un petit peu mais prendre les USA pour exemple est tellement ridicule)

Un pinailleur. On peut au moins féliciter les États-Unis pour l'exécution de trois condamnés à mort le même jour cette semaine. Ça s'appelle L'EFFICACITÉ, le contraire du système juridique bisounours en France.

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Cliff le 14/08/2026 à 09:38
En Amérique a écrit le 14/08/2026 à 08h36

En Amérique où ils ont un système de justice fonctionnel et supérieur on aurait déjà le nom, le prénom, la commune d'origine, l'âge, ET la photo du crapule.

En Amérique ???? Le continent américain va de l'Alaska jusqu'à la terre de feu.

Admettons que l'on parle des Etats-Unis d'Amérique effectivement le système judiciaire est tellement performant que l'on peut se promener sans crainte de prendre une balle en pleine rue (je reconnais exagérer un petit peu mais prendre les USA pour exemple est tellement ridicule)

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maarrianne le 14/08/2026 à 09:15

Bizarre encore une fois on ne connaît pas le pedigree de ce bon monsieur....

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1789 le 14/08/2026 à 09:00

Ne pas stigmatiser ces travailleurs venus aider les 5 millions de chômeurs.

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En Amérique le 14/08/2026 à 08:36

En Amérique où ils ont un système de justice fonctionnel et supérieur on aurait déjà le nom, le prénom, la commune d'origine, l'âge, ET la photo du crapule.

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Titus69 le 14/08/2026 à 08:16

Le pedigree complet SVP

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