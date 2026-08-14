Lyon : un suspect écroué après des cambriolages en série de commerces dans le 6e et à Villeurbanne

Après plusieurs semaines de vols dans des commerces, une première arrestation a débouché sur une incarcération.

Le parquet de Lyon a confirmé au Progrès qu’un suspect avait été interpellé en flagrant délit puis placé en détention. L’homme, présenté comme multirécidiviste, est soupçonné d’avoir agi dans le 6e arrondissement de Lyon ainsi qu’à Villeurbanne.

Cette arrestation intervient dans un contexte particulièrement tendu aux Brotteaux. Depuis la mi-juillet, plusieurs restaurants et commerces ont été victimes d’effractions, parfois pour des butins très faibles : fonds de caisse ou simples produits laissés sur place.

D’autres vols encore à rattacher au suspect

Face à la répétition des faits, certains commerçants avaient diffusé sur les réseaux sociaux des images issues de leurs systèmes de vidéosurveillance.

L’incarcération du suspect ne signifie toutefois pas que l’ensemble de cette série lui est attribué. Le parquet précise que les vols plus anciens susceptibles de lui être reprochés font l’objet d’une enquête distincte.