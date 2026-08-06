Vols dans les commerces : de nouvelles caméras réclamées dans le 6e arrondissement de Lyon

Pour Samuel Soulier, les caméras actuellement installées dans le 6e arrondissement laissent encore trop d’espaces sans surveillance.

Le maire d’arrondissement prépare un dossier destiné à la Ville de Lyon afin d’obtenir un maillage plus dense autour des Brotteaux. Il réclame également davantage de patrouilles policières face aux vols qui touchent les commerces du secteur.

Des équipements existent déjà à la Cité internationale, autour de Foch et de la place Maréchal-Lyautey, ainsi que sur le cours Lafayette. Mais l’élu Horizons estime auprès du Progrès que le périmètre compris entre le parc de la Tête-d’Or, Duquesne, Masséna, les Brotteaux et Bellecombe reste largement dépourvu de caméras.

Samuel Soulier considère qu’un dispositif trop morcelé perd une grande partie de son efficacité. Selon lui, les images permettent à la police d’intervenir plus rapidement et de suivre les auteurs de vols ou d'agressions après les faits, alors que ceux-ci peuvent plus facilement disparaître lorsqu’ils traversent une zone non couverte.

La mairie centrale rappelle de son côté que Grégory Doucet avait annoncé en juin 2025 l’installation de 60 nouvelles caméras fixes dans l’ensemble de Lyon. Toutes sont désormais en service. Leur implantation a été décidée après concertation avec les maires d’arrondissement, les forces de l’ordre et les services de secours.

La Ville dispose aujourd’hui de plus de 660 caméras. Samuel Soulier entend néanmoins démontrer que le quartier des Brotteaux nécessite de nouveaux équipements.