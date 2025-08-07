Lyon : la mise en retrait du maire du 6e arrondissement Pascal Blache prolongée ?

Le 15 mai dernier, Pascal Blache annonçait se mettre en retrait de ses mandats de maire du 6e arrondissement de Lyon, de conseiller municipal et métropolitain. L'élu Horizons réclamait une pause de trois mois, se disant "fatigué" après 11 ans de mandat.

Mais alors que le 15 août, c'est déjà dans une semaine, Tribune de Lyon croit savoir que Pascal Blache ne reprendra pas encore ses fonctions.

Selon son entourage, la mise en retrait serait prolongée jusqu'en octobre.

Il n'y a toujours pas de raisons officielles à cette décision, même si les rumeurs concernant son état de santé sont de plus en plus insistantes.

Du côté des élus du 6e arrondissement de Lyon, certains s'agacent selon nos confrères. Car Pascal Blache, en ne démissionnant pas, conserve ses indemnités (plus de 4300 euros net mensuels) et bloque l'émergence d'un successeur alors que la campagne des élections municipales 2026 débutera en septembre.

On ne sait pas non plus s'il pourra travailler aux côtés de Jean-Michel Aulas, qu'il soutenait activement avant de mettre la politique de côté ce printemps.

En attendant, c'est son 1er adjoint Christian Termoz-Mazan qui gère les affaires courantes dans le 6e.