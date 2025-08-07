Politique

Lyon : la mise en retrait du maire du 6e arrondissement Pascal Blache prolongée ?

On approche de la date fatidique.

Le 15 mai dernier, Pascal Blache annonçait se mettre en retrait de ses mandats de maire du 6e arrondissement de Lyon, de conseiller municipal et métropolitain. L'élu Horizons réclamait une pause de trois mois, se disant "fatigué" après 11 ans de mandat.

Mais alors que le 15 août, c'est déjà dans une semaine, Tribune de Lyon croit savoir que Pascal Blache ne reprendra pas encore ses fonctions.

Selon son entourage, la mise en retrait serait prolongée jusqu'en octobre.

Il n'y a toujours pas de raisons officielles à cette décision, même si les rumeurs concernant son état de santé sont de plus en plus insistantes.

Du côté des élus du 6e arrondissement de Lyon, certains s'agacent selon nos confrères. Car Pascal Blache, en ne démissionnant pas, conserve ses indemnités (plus de 4300 euros net mensuels) et bloque l'émergence d'un successeur alors que la campagne des élections municipales 2026 débutera en septembre.

On ne sait pas non plus s'il pourra travailler aux côtés de Jean-Michel Aulas, qu'il soutenait activement avant de mettre la politique de côté ce printemps.

En attendant, c'est son 1er adjoint Christian Termoz-Mazan qui gère les affaires courantes dans le 6e.

avatar
Sami69 le 07/08/2025 à 19:58

L argent public toujours plus facile a détourner que de braquer
4300 euros de revenus a rien faire c est ca la politique

avatar
Dripoux le 07/08/2025 à 19:25

il me semblait que c'était un salaire contre un travail pas de travail pas de salaire même pour les élus de droite

avatar
Judith le 07/08/2025 à 18:12

Avakian pour le 6eme en 2026 !!!!

avatar
Coussinette le 07/08/2025 à 17:22

S il touche des indemnités c'est que légalement il est en arrêt de travail pour maladie ( longue ou accident) , ou a t il un statut spécial ? C est pas très clair....

