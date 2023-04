Pascal Blache : "On a bien compris qu'on était un peu tout seul face aux casseurs"

Si vous avez passé des vacances tranquilles, Pascal Blache lui était sur le pied de guerre. Car plusieurs manifestations déclarées ou sauvages ont eu lieu dans son 6e arrondissement. Et qu'il y a eu beaucoup de casse, avec des scènes de pillage et de dégradatios commises contre des commerces et des habitations.

"On a assisté à des scènes de guérilla urbaine sérieuses", analyse le maire LR. Pascal Blache regrette également l'absence totale de communication avec la mairie centrale écologiste : "Je me suis retrouvé pendant 10 jours sans message du maire de Lyon et de son adjoint à la Sécurité. (...) On a bien compris qu'on était un peu tout seul".

Pascal Blache est aussi revenu sur le récent audit sur la vidéoprotection de la Ville de Lyon : "Vu ce qu'il se passe dans cette société, il faudrait déployer rapidement et de manière sérieuse et étoffée de la vidéoprotection", annonce-t-il, en contradiction avec la lecture faite par les Verts.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Casseurs des manifestations dans le 6e

03:13 Absence de Grégory Doucet

04:45 1er mai

05:16 Audit sur la vidéoprotection

07:26 Voies Lyonnaises

09:01 Candidat en 2026 ?