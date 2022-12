Lyon : le maire du 6e dénonce les dégradations commises par des activistes écologistes sur l'immeuble Lugdunum

La première visait l'usine Arkema de Pierre-Bénite, des dizaines d'individus membres d'Extinction Rébellion arrivaient à s'introduire sur le site Seveso pour dénoncer les révélations de cette année sur la pollution aux perfluorés.

La seconde, coordonnée, consistait en une manifestation devant les bureaux, fermés, de la DREAL place Jules Ferry dans le 6e arrondissement de Lyon. Les activistes ont alors peinturluré l'immeuble Lugdunum, provoquant l'effroi de Pascal Blache.

Le maire LR du 6e arrondissement de Lyon rappelle que "ce bâtiment, art éco, est un immeuble patrimonial".

"Les auteurs de cette action passeront les fêtes en toute impunité. Ils n’ont pas été interpellés. Et il n’y pas, là non plus, de vidéo surveillance", regrette Pascal Blache.

Ce dernier dit attendre désormais "une condamnation claire" de la part du maire EELV Grégory Doucet.