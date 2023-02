Nouveau calendrier de la ZFE à Lyon : Pierre Oliver réclame des excuses à Valentin Lungenstrass

Le maire LR du 6e arrondissement estimait qu'il fallait décaler l'interdiction des véhicules Crit'Air 2. Une proposition jugée "mortifère", "irresponsable" et "tout simplement criminelle" par l'adjoint au maire chargé des Mobilités Valentin Lungenstrass, qui avait eu des mots très forts à l'encontre de Pascal Blache et qui avait été applaudi par la majorité verte.

Les propos de l'élu écologiste ne sont pas anciens, mais ils ont terriblement mal vieilli deux mois plus tard. Car ce mardi, Bruno Bernard, président EELV de la Métropole de Lyon, a annoncé sa volonté de décaler la fameuse interdiction du diesel dans la ZFE de 2026 à 2028.

"Nous attendons désormais de connaître la position du maire de Lyon sur ce revirement et nous demandons à monsieur Lungenstrass des excuses publiques à l'endroit de monsieur Blache et de notre groupe à moins qu'il ne considère également monsieur Bernard comme un "irresponsable" et un "criminel"", s'indigne Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et président du groupe Droite, Centre et Indépendants de la Ville de Lyon.

A noter que Valentin Lungenstrass a liké ce mardi les tweets de Bruno Bernard expliquant pourquoi il fixait un nouveau calendrier pour la ZFE. Que s'est-il passé en tout juste deux mois pour changer aussi vite d'avis ?