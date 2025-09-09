Valentin Lungenstrass : "Les Lyonnais attachés aux valeurs d'humanisme veulent l'union de la gauche"

Membre de la direction de campagne des écologistes lyonnais, Valentin Lungenstrass voit LFI vouloir faire cavalier seul. L'adjoint au maire de Lyon "veut l'union la plus large. Les électeurs lyonnais attachés aux valeurs d'humanisme et de solidarité la veulent aussi. Nos mains sont tendues, la porte est ouverte".

L'adversaire principal restera Jean-Michel Aulas. Pour Valentin Lungenstrass, "il est bien le candidat de la droite de Laurent Wauquiez. La semaine dernière a été assez catastrophique pour lui".

A quelques mois du scrutin municipal, l'heure est au bilan. "On a réussi à mettre en avant notre programme et à changer la vie des Lyonnais. J'avais de vrais doutes, mais on a réussi à le faire", se félicite-t-il.

00:00 Démission de François Bayrou et suites

04:57 Pas d'alliance avec LFI au 1er tour ?

06:06 Jean-Michel Aulas

07:50 Bilan des concertations