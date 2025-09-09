Les Coulisses du Grand Lyon

Valentin Lungenstrass : "Les Lyonnais attachés aux valeurs d'humanisme veulent l'union de la gauche"

Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon chargé de la Voirie, est l'invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Membre de la direction de campagne des écologistes lyonnais, Valentin Lungenstrass voit LFI vouloir faire cavalier seul. L'adjoint au maire de Lyon "veut l'union la plus large. Les électeurs lyonnais attachés aux valeurs d'humanisme et de solidarité la veulent aussi. Nos mains sont tendues, la porte est ouverte".

L'adversaire principal restera Jean-Michel Aulas. Pour Valentin Lungenstrass, "il est bien le candidat de la droite de Laurent Wauquiez. La semaine dernière a été assez catastrophique pour lui".

A quelques mois du scrutin municipal, l'heure est au bilan. "On a réussi à mettre en avant notre programme et à changer la vie des Lyonnais. J'avais de vrais doutes, mais on a réussi à le faire", se félicite-t-il.

00:00 Démission de François Bayrou et suites
04:57 Pas d'alliance avec LFI au 1er tour ?
06:06 Jean-Michel Aulas
07:50 Bilan des concertations

avatar
EcoloMaisPAsTrop le 09/09/2025 à 17:24

Je savais que le niveau de L'INSA avait chuté dans les années 2010.
vous en êtes la preuve vivante
Merci

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 09/09/2025 à 17:16

Je crois plutôt que les lyonnais préfèreraient une union pour virer la gauche.

Signaler Répondre
avatar
Schuus69 le 09/09/2025 à 17:14

Tu as raison Valentin: La méthode Coué, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour celui qui la pratique.

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 09/09/2025 à 17:13
Dexterhld a écrit le 09/09/2025 à 15h46

Pour avoir changé ma vie, tu l'as bien changée. Tu en as fait un enfer avec tes plans de circulation débiles et des engorgements malfaisants méthodiquement organisés. Ne t'inquiète pas, on va se charger de changer la tienne très bientôt. Tu peux commencer à envoyer des CV dans des petites associations de crasseux d'extrême gauche. En mars prochain, tu prends la porte. Ensuite, on procédera à la destruction méthodique des "aménagements" que toi et ta clique avez déployés.

+1000

Signaler Répondre
avatar
Lol.... le 09/09/2025 à 17:13

Les écolos ont toujours l'air malade, très maigre avec un teint blafard....
Ils feraient mieux de manger de la viande, pour leur santé et avec un peu de chance ça produirait des neurones
...

Signaler Répondre
avatar
Seark le 09/09/2025 à 17:05

Comme tout le monde chie sur les verts . .des barres de rire.

Signaler Répondre
avatar
Au revoir Valentin et bon débarras ! le 09/09/2025 à 16:41

Mes oreilles saignent à l’entendre parlez sur le 8 ème arrondissement !!
Après la concertation qui s’ appelle l ‘élection municipale sans trucage comme vos prétendues concertations nous aurons le plaisir à grand coup de pied dans votre c.l à vous montrez la sortie.
Idem pour Berzane et Doucet

Signaler Répondre
avatar
pouvot le 09/09/2025 à 16:34

"Si je lui tends la main, ce sera en travers de la gueule" M. Audiard

Signaler Répondre
avatar
johnny le 09/09/2025 à 16:30

Finalement le résultat sera l'un ou l'autre y vont faire n'importe quoi ceux qui voulait l'autre démissionne verront pas grd chose de nvx

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 09/09/2025 à 16:18

"Les électeurs lyonnais attachés aux valeurs d'humanisme et de solidarité..." et il croit que LFI est attaché à ces valeurs d'humanisme?

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 09/09/2025 à 16:01

L'escroc lolo et ses alliances n'ont rien à envier aux dealers,je dis qu'il fallait reagir avant,le cas michel noir aurait dû être le dernier,hélas aulas,est allée crescendo la tambouillerie nationale,trop tard pour agir,saccager ne fera qu'empirer(sic) le problème.....ces familles politiques de tocards(es) arrangés(ées) sur le dos du(de la) cytoyen(nne),pour faire fructifier le capital,toutes ces familles po ont trempées dans le camboui,et c'est nous qui devons néttoyer,depuis des décénnies que tourne la boutique de cette façon,toujours en faillite mais avec les rayons pleins de marchandises.....La fric'onnection s'est étendue,comme la peste,s'est répandue.....en faisant une halte à davos pour repartir et s'étendre de plus belle...les combinards de la combine s'en donnent à coeur joie,les poches pleines,la cave bien garnie de riches flacons...j'en connais un,il s'appelle st gob,il croyait que j'allais gober tout son baratin,hein st gob,st gob hein!.Le faucon est un rapace qui vole,le vrai con aussi chez ces gens là.

Signaler Répondre
avatar
les vieux réacs se déchainent le 09/09/2025 à 15:58

C 'est plutôt bon signe , alors

Les chiens aboient , la caravane passe... majestueusement

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 09/09/2025 à 15:48

Les verts ont divisé la ville de Lyon avec leur idéologie et il ose parler d'humanisme mais son prêt à s'allier avec la faucille et le marteau. Ils attaquent la liberté de circuler , de s'exprimer en fermant les forums des mairies et ouvrent des fermes collectives comme au temps de l'URSS . Ils méritent bien leur surnom de Pastèques . Vert dehors avec beaucoup rouge à l'intérieur. L'écologie n'est qu'une couverture et le petit vélo est bien dans leurs têtes.

Signaler Répondre
avatar
Dexterhld le 09/09/2025 à 15:46

Pour avoir changé ma vie, tu l'as bien changée. Tu en as fait un enfer avec tes plans de circulation débiles et des engorgements malfaisants méthodiquement organisés. Ne t'inquiète pas, on va se charger de changer la tienne très bientôt. Tu peux commencer à envoyer des CV dans des petites associations de crasseux d'extrême gauche. En mars prochain, tu prends la porte. Ensuite, on procédera à la destruction méthodique des "aménagements" que toi et ta clique avez déployés.

Signaler Répondre
avatar
Merci le 09/09/2025 à 15:39

Une régalade ces commentaires, merci Valentin

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 09/09/2025 à 15:31

Valentin t'es un guignol, jamais de la vie je ne glisserais un bulletin de vote pour la Gauche dans ce pays, vous massacrez ce pays depuis 50 ans, vous etes une plaie.

Et tes valeurs quand tu veux t'allier avec un parti islamiste et antisémites bah on les voit. Oh j'oubliais c'est ton parti ecolo qui avait invité Medine a ses universités d'été.

Signaler Répondre
avatar
paseuxx le 09/09/2025 à 15:27
vous rigolez a écrit le 09/09/2025 à 14h58

Votre humanisme qui consiste à laisser rentrer des milliers de personnes dont on ne sait pas quoi faire ! alors les conneries ça suffit !

Il parait que c'est pour travailler! Alors qu'on a 3 millions de chômeurs et 2 millions de rmistes!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Sécurité des écoles le 09/09/2025 à 15:23

Mais, enfin, qui a encore laissé la porte de la garderie ouverte ?
Grégory pastèque était dans tous ses états avant d'apprendre que le petit Valentin avait encore fugué pour aller sur le plateau de Lyon Mag.

Signaler Répondre
avatar
Man69 le 09/09/2025 à 15:20

Ils se vomissent dessus en coulisses, mais prêts à se rassembler quand ça les arrangent 🤡🤡

Signaler Répondre
avatar
Deutsch le 09/09/2025 à 15:19
khmers ! a écrit le 09/09/2025 à 14h28

Poumon de rue (lugen strass) plus dure sera la chute !

Je suis tout à fait contre les équipes actuellement aux affaires, mais l'honnêteté est de vous reprendre sur votre jeu de mots (raté) : vous ne pouvez pas vous attaquer au nom des gens ( tout l'monde peut pas s'appeler Dupont 🎶), surtout en faisant 2 fautes : c'est 'luNgen', poumons, et à l'envers : on traduit d'abord le 2e partie du mot, donc 'rue des poumons', mais ça n'a rien de drôle.
Essayez, pour voir, avec
"der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän"

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 09/09/2025 à 15:14

On n'en veut plus de cette gauche écolo opportuniste, qui n'est de gauche que de façade avec un mépris total pour le peuple. Allez faire votre propagande ailleurs qu'à Lyon...vivement mars 2026....

Signaler Répondre
avatar
vous rigolez le 09/09/2025 à 14:58

Votre humanisme qui consiste à laisser rentrer des milliers de personnes dont on ne sait pas quoi faire ! alors les conneries ça suffit !

Signaler Répondre
avatar
Nostradamus le 09/09/2025 à 14:52

Oh Valentin , toi le visionnaire , tu te vois ou perso dans un peu plus de 18 mois?

Signaler Répondre
avatar
L’extrême gauche pense pour les lyonnais le 09/09/2025 à 14:30

Cette extrême gauche nauséabonde avec son idéologie totalitaire est détestée par les lyonnais. Les sondages le montrent depuis 6 ans. Il n’y a que les gauchistes avec leur méthode Coue pour penser qu’ils sont les meilleurs et qu’ils vont encore gagner! Barrage républicain contre cette a alliance de l’extrême gauche de la honte et du chaos.

Signaler Répondre
avatar
khmers ! le 09/09/2025 à 14:28
Jay a écrit le 09/09/2025 à 13h58

Non pitié pas ce tocard !

Poumon de rue (lugen strass) plus dure sera la chute !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 09/09/2025 à 14:26

Ouarf ouarf !
Il ne va pas nous faire penser qu'il y croit, c'est plutôt un geste désespéré pour garder son poste juteux...
Et au gouvernement il n'y aura personne de gauche non plus.

Signaler Répondre
avatar
Karl pépère le 09/09/2025 à 14:11

Une alliance possible qui saute aux yeux avec ces militants : l'alliance du sectarisme et de la mauvaise foi.

Signaler Répondre
avatar
Le petit Valentin va retourner à l’École pour sa dernière année le 09/09/2025 à 14:07

Le docteur de la méthode Coué….Pathétique !

Signaler Répondre
avatar
Bon le 09/09/2025 à 13:59

Mettez moi ça dehors !
Un pur guignol de la secte Khmers, propagande, déni et mépris.
L’arrogance de ce minable 👎 le conduira au compost en 2026.

Signaler Répondre
avatar
Jay le 09/09/2025 à 13:58

Non pitié pas ce tocard !

Signaler Répondre
avatar
rentrer des classe le 09/09/2025 à 13:55

quel bazar les mobilités cette semaine, entre les travaux et les grèves des TCL liées aux choix du sytral ... je ne sais pas si on peut parler de réussite

Signaler Répondre
avatar
néné2 le 09/09/2025 à 13:54

Lungenstrass le charlot, la majorité des lyonnais veulent que tu dégages !

Signaler Répondre
avatar
Golfsurfer le 09/09/2025 à 13:54

Bonjour amis lyonnais
Au fur et à mesure des post publiés on se rend compte de l’ego surdimensionne de ces incompétents Balayez devant votre porte messieurs car vous êtes loin d’être des oies blanches et il serait bon de connaître l’état des finances de la ville après cette gabegie d’argent public investie dans les pistes cyclables inutiles,les morceaux de tissus sur Bellecour et autres fantasmes soit disant pour l’écologie
Cdlt

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 09/09/2025 à 13:51

Vous le dites vous même : la porte est ouverte, alors prenez la... tous.......des escrolos aux lfistes et socialos collabos......
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
mouais le 09/09/2025 à 13:38

En fait que crois que c’est toi qu’on ne veut plus. Trop de délires pour embêter les lyonnais. On en a marre.

Signaler Répondre
avatar
Haute dose le 09/09/2025 à 13:36

Il a fumé quoi le playmobil ?

""Nos mains sont tendues"" oui, pour nous piquer notre fric
"" La porte est ouverte""" : oui, pour vous en 2026
""" On a réussi à mettre en avant notre programme et à changer la vie des Lyonnais"".: Oui, pour nous la pourrir

Signaler Répondre
avatar
Monsieur pathétique le 09/09/2025 à 13:36

S'exprime avec sa photo

Signaler Répondre
avatar
roco le 09/09/2025 à 13:36

Ben voyons
encore un qui prend ses désirs pour des réalités ! je lui conseille d acheter des kleenex car il en aura bientôt besoin ….

Signaler Répondre
avatar
l union de la gauche ? le 09/09/2025 à 13:32

lui c est l oignon de la gauche et demain sera le gnion de la gauche

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 09/09/2025 à 13:32

Les lyonnais attachés aux valeurs d'humanisme veulent le départ des méprisants sectaires écologiques, un mandat à subir leur mentalité et méthodes : c'est plus que trop.

Signaler Répondre
avatar
Muche le 09/09/2025 à 13:32

Les verts ont changé la vie de nombreux lyonnais….c est vrai ….mais pas dans le bon sens…les électeurs lyonnais attachés à l intérêt général et aux valeurs du vivre ensemble ne veulent plus des verts et pas de lfi…..

Signaler Répondre
avatar
Microlax le 09/09/2025 à 13:31

C'est le strass sans les paillettes ??

Comme disait ma grand-mère : "" on lui pince le nez, il sort encore du lait""

C'est sûr qu'à son âge, il a bien du pratiquer les valeurs d'humanisme pendant longtemps !!

Risible ........ Ridicule ......

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 09/09/2025 à 13:25

Les valeurs d'humanisme du camarade soviet !

Lol

Signaler Répondre
avatar
Dehors en 2026 le 09/09/2025 à 13:25

Et surtout n'oubliez pas de payer vos dettes des travaux inutiles réalisés
Dehors avec vos vélos et trottinettes

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 09/09/2025 à 13:20

Tu vois faure
Tu vois Pétain

Signaler Répondre

