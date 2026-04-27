"La propreté commence par le civisme" : opération coup de poing dans le 6e arrondissement de Lyon

Balais et sacs-poubelle à la main. À Lyon, une opération de nettoyage a été organisée samedi 25 avril dans le 6e arrondissement, dans les quartiers des Brotteaux et de Bellecombe.
Aux côtés du maire d’arrondissement Samuel Soulier, participait notamment Béatrice de Montille, vice-présidente métropolitaine en charge de la Propreté.
Au total, une trentaine de sacs-poubelle ont été collectés lors de cette opération, présentée comme un "coup de poing" pour marquer les esprits. Objectif affiché : rappeler que la propreté reste un enjeu central à l’échelle locale, mais aussi une responsabilité partagée.
"La propreté commence par le civisme des gens", souligne la municipalité, qui insiste sur le rôle des habitants dans le maintien d’un espace public propre.
Pour la mairie du 6e arrondissement, cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large : remettre les élus sur le terrain, au contact direct des habitants et des problématiques du quotidien.
Samuel Soulier défend des actions "concrètes", avec des élus "au travail directement" dans l’espace public.
Éducation et respect voilà ce qui fait le bien vivre en collectivité.Signaler Répondre
"afin d'en tirer un avantage électoral,"Signaler Répondre
ben oui c'est bien connu les migrants votent
c'est comme quand ils font ramasser les seringues et mouchoirs souillés, par les enfants des écoles!Signaler Répondre
Le pb, ce n'est pas de faire du curatif, mais du préventif, éduquer,informer mais aussi sanctionner. On rend les élus responsables de la saleté, or c'est le citoyen qui salit, ramasser les ordures coûte cher, ce sont nos impôts.Dans ce domaine les supporters de foot,sont irresponsables, bouteilles de peroxide d'azote, canettes ,papiers... Avant de commencer un match, une information devrait être faite , sans pour autant casser l'ambiance. Bravo aux citoyens qui passent du temps à ramasser les ordures des autres.Signaler Répondre
La propreté d'une ville doit être une des priorité d'un maire, pour ceux qui prennent la ville pour une poubelle, il devait y avoir des amendes, mettre des agents de la propreté, des campagnes d'information etc.... les trottoirs sont remplis de déchets, de traces diverses et variés, autrefois, il y avait des cantonniers qui nettoyaient les trottoirs à grand coup de jet d'eau. Doucet n'en à rien à faire de la propreté, il préfère mette 110 millions d'euros lors de son dernier mandat pour financer des associations bien orientés qui n'ont rien à voir avec la ville afin d'en tirer un avantage électoral, avec une partie de cet argent, il y aurait à faire pour améliorer la salubrité de la ville. Dans tous les cas ces élus montrent le bel exemple, que Doucet en prenne de la graine.Signaler Répondre
Sur la photo les sacs sont vides ou presque ;-)Signaler Répondre
30 sacs vides pour sensibiliser on peut faire mieux.
En général on parle de poids récolté pas de nombre de sacs, un emballage plastique seul peut remplir un sac, une déjection de chien aussi avec un sac à crottes.
Ils pensent qu'ils vont sensibiliser les " dégueulasses " qui jettent tout par terre ????????Signaler Répondre
C'est toujours mieux que de ne rien faire comme les autres arrondissements. Qui est le plus ridicule ?Signaler Répondre
"l'égalité des chances et des droits" ? Qu'est-ce que vous y connaissez en droits, à la gauche ? Vous n'en respectez AUCUN.Signaler Répondre
C'est bien de faire de l'ironie.Signaler Répondre
Que des personnes et des élus s'engagent pour la propreté de leur quartier est une bonne chose et rien n'empêche les élus et les habitants des quartiers populaires de faire de même. Je n'ai jamais vu Hélène Geoffroy prendre un sac poubelle et ramasser les détritus. Pourtant cela aurait le mérite de sensibiliser la population.
On les nomment quartiers prioritaires mais la première des conditions cela serait qu'ils se prennent en mains et la propreté n'est qu une question de volonté.
Personnellement c'est cette non-diversité si décriée chez LFI et consorts qui m'a fait choisir cet arrondissement.Signaler Répondre
En costard c’est la classe !Signaler Répondre
La pauvreté et la diversité du 6ème arrondissement en une photo, territoire abandonné de la république, qui méritait une opération "coup de poing" car maintenant à la Métropole, il est devenu un quartier prioritaire.Signaler Répondre
La Vice-présidente va t-elle aller faire de même dans les quartiers populaires ? Attention à ne pas les délaisser, car on sait que l'égalité des chances et des droits n'est pas un réflexe naturel à droite.