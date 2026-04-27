"La propreté commence par le civisme" : opération coup de poing dans le 6e arrondissement de Lyon

Balais et sacs-poubelle à la main. À Lyon, une opération de nettoyage a été organisée samedi 25 avril dans le 6e arrondissement, dans les quartiers des Brotteaux et de Bellecombe.

Aux côtés du maire d’arrondissement Samuel Soulier, participait notamment Béatrice de Montille, vice-présidente métropolitaine en charge de la Propreté.

Au total, une trentaine de sacs-poubelle ont été collectés lors de cette opération, présentée comme un "coup de poing" pour marquer les esprits. Objectif affiché : rappeler que la propreté reste un enjeu central à l’échelle locale, mais aussi une responsabilité partagée.

"La propreté commence par le civisme des gens", souligne la municipalité, qui insiste sur le rôle des habitants dans le maintien d’un espace public propre.

Pour la mairie du 6e arrondissement, cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large : remettre les élus sur le terrain, au contact direct des habitants et des problématiques du quotidien.

Samuel Soulier défend des actions "concrètes", avec des élus "au travail directement" dans l’espace public.