Royal Tacos fermé à Saint-Fons : denrées périmées, hygiène défaillante… la préfecture sévit

Nouveau restaurant sanctionné dans le Rhône.

Par un arrêté préfectoral signé le 10 juin, la préfecture du Rhône a prononcé la fermeture administrative du restaurant Royal Tacos, situé 87 avenue Jean-Jaurès à Saint-Fons, à la suite d’un contrôle effectué le même jour par des agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Selon l’arrêté, les inspecteurs ont constaté des "manquements graves aux règles d’hygiène" imposant une fermeture immédiate de l’établissement exploité par la société Chez Redho 2.

Parmi les irrégularités relevées figurent notamment la présence de denrées périmées, de mauvaises conditions de stockage et de conservation des aliments, le non-respect des températures de conservation, l’utilisation de matériel inadapté au contact alimentaire, un défaut caractérisé de nettoyage et de maintenance des locaux et équipements, l’absence de maîtrise des procédés à risque et d’autocontrôles sanitaires ou encore l’absence de référence aux principes HACCP, censés garantir la sécurité alimentaire.

La réouverture du restaurant est conditionnée à une mise en conformité complète.

L’arrêté impose ainsi à l’exploitant de nombreuses actions correctives : désinfection approfondie des locaux, réparation des équipements frigorifiques, sécurisation des installations électriques, mise en place d’un plan de lutte contre les nuisibles, analyses microbiologiques, meilleure traçabilité des denrées, ou encore respect des règles d’information sur les allergènes.

Les autorités demandent également l’arrêt de certaines pratiques, comme la réutilisation de conditionnements à usage unique ou le stockage d’aliments directement au sol.

L’établissement restera fermé jusqu’à la réalisation effective des mesures correctives exigées par la préfecture, qui devra constater la conformité avant toute reprise d’activité. L’arrêté doit par ailleurs être affiché de manière visible depuis l’extérieur du restaurant pendant toute la durée de fermeture.