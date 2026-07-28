Mort de Quentin Deranque : deux mis en examen portent plainte contre des militants d’ultradroite

L’affaire de la mort de Quentin Deranque connaît un nouveau développement judiciaire.
Deux personnes mises en examen ont déposé, au cours du mois de juillet, des plaintes visant des militants d’ultradroite pour des faits de violences survenus le 12 février, en marge de la conférence de l’eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
L’une de ces plaintes a été déposée par Jacques-Élie Favrot, ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault. Mis en examen pour complicité de meurtre par instigation dans le dossier de la mort de Quentin Deranque, il vise une quinzaine de militants identitaires pour des faits de violences avec préméditation, en réunion, avec armes et dissimulation du visage.
Ces accusations portent sur les affrontements entre militants d’extrême gauche et d’ultradroite survenus le 12 février. Des images diffusées quelques jours après les faits montrent plusieurs personnes s’affrontant à coups de béquilles, de parapluies, avec l’utilisation de gaz lacrymogène et de fumigènes.
Deux enquêtes distinctes
À ce stade, deux procédures judiciaires sont menées en parallèle.
La première est l’information judiciaire ouverte après la mort de Quentin Deranque. Neuf personnes y sont mises en examen, dont huit pour homicide volontaire et Jacques-Élie Favrot pour complicité de meurtre par instigation. Elles sont toutes placées en détention provisoire.
La seconde est une enquête préliminaire portant sur les violences imputées aux militants identitaires lors des affrontements du 12 février.
Selon l’avocat de Jacques-Élie Favrot interrogé par France Inter, les deux procédures sont étroitement liées. Il estime que des éléments recueillis dans l’enquête sur les violences, notamment lors de perquisitions et de saisies de téléphones, pourraient être utiles à la manifestation de la vérité dans le dossier principal.
Le dépôt de cette plainte doit permettre, dans un second temps, de demander une constitution de partie civile afin d’obtenir l’accès au dossier de cette enquête distincte.
Exact, je redonnerai ma confiance a l institution lorsque LFI sera dissoute et sa meute jugée....Signaler Répondre
Ils peuvent porter plainte, ils demeureront des meurtriers.Signaler Répondre
L’antifachisme tue
Tout ça avec les appuis de LFI et Doucet qui a tout fait pour les soutenir qui a milité longtemps aux côtés de « ses partenaires privilégiés » la milice violente de « la nouvelle garde » LFI et sa « filiale » les VERTS toujours aux côtés des délinquants des dealers des casseurs violents et brûleurs de voitures … et maintenant ces partis s affichent comme soutiens des violeurs d’enfant puisqu’ils ne veules pas de loi pour condamner leurs actes immondes contre des enfants innocents.. LFI et les VERTS n’ont plus honte de rien même pas des horreurs criminellesSignaler Répondre
Mais dis donc que viennent faire les gens d'extrême gauche dans les autres manifs? comme a Crépol 🤔Signaler Répondre
propos honteuxSignaler Répondre
Apparemment, pas vous apprendre l'orthographe la grammaire ou la langue française 😅Signaler Répondre
la mort de quentin est bien triste mais dit moi que venait faire les gents d'extrême droite dans une réunion d'extrême gauche a part foudre le bordel et cherché la bagarreSignaler Répondre
Hors, les commentaires nauséabonds des extrémistes gauchistes se réjouissants du meurtre d'un jeune homme,Signaler Répondre
Il y a une "expression" de chez ces gens que je ne comprendrai jamais...
Définition de FAF : La France Aux Français...
Mais a qui d'autres ? ils veulent donner la France à qui ces gens ????
Ces personnes n’ont aucune honte, ils sont accusés de meurtre et jouent encore les victimes….c’est le mode de défense de l’extrême gauche qui se victimise! Ces personnes doivent assumer leurs actes et aucun pardon, aucun répit face à ces bandes de racailles et de voyou! La justice doit faire son travail et condamner ces individus a la perpétuité! Il serait judicieux d’entendre leur grand chef qui est devenu un planque de la république et qui crache aux symboles de nos institutions et qui est payé avec l’argent des riches contribuables que ces personnes détestent tant! Demandons la levée de l’immunité parlementaire de ce député! Qui salit la fonction de député! Honte à ces individus. En 2027, total barrage républicain face à cette extrême gauche du chaos! Tout sauf LFI!Signaler Répondre
Le grand marionnettiste de cette histoire à l’issue prévisible depuis des années, sinon désirée, est peinard. Cette partie du scénario était gravée dans le marbre dès le départ. Le temps que les marionnettes, faibles d’esprit qui justifient leur ivresse de violence par une noble cause se rendent compte de la manipe, de l’eau va couler sous les ponts et de longues années entre 4 murs. Pendant ce temps, y’en a un qui se la coule douce en s’en foutant plein les fouilles après avoir occupé le devant de la scène médiatique, s’appropriant des exploits imaginaires ou ceux d’autrui… Jusque chez Hanouna : « Nous (???) sommes allés défendre des Kurdes » 🏆🤡🏆Signaler Répondre
C est d un niveau …un jeune homme est mort ..vous êtes vraiment des malades avec vos potes LFI..racistes et c est vous les fachos allez vous faire soigner ..Signaler Répondre
Voyou un jour, voyou toujoursSignaler Répondre
Nous ne sommes pas accablés par la honte . On n'est absolument pas des SOUMIS.Signaler Répondre
Aucune honte pour faire éclater la vérité 😉
Il finirait comme dans "american story x" sous la doucheSignaler Répondre
L'essentiel est fait !Signaler Répondre
Un nazi en moins sur Lugdunum 👏👏👏
Ils osent tout grâce à la complicité judiciaire.Signaler Répondre
Il faut dire et répéter que Raphaël Arnault n'a jamais été entendu, son téléphone jamais saisi alors que plusieurs de ses collaborateurs sous son lien de subordination accompagné d'autres jeunes du mouvement dissout la Jeune Garde ont été interpellés pour meurtre.
C'est incroyable.
Imaginez un patron privé dont ses salariés se seraient rendus pendant leurs heures de travail dans un lieu qui n'avait aucun rapport avec leurs missions, auraient assassinés un homme, ne pensez-vous pas que ce patron aurait été entendu pour déterminer si ses salariés ont agit sur ses ordres et que le meurtre avait été prémédité.
Pour Raphaël Arnault, rien, pas la moindre convocation. Étrange.
La défense de LFI pour meurtre c'est de porter plainte...Signaler Répondre
Il n'ont vraiment pas honte !
Donc si France Inter interroge quelqu'un, c'est politique ??? Et tu fais comment si Cnews, BTF et France Inter interviewent la même personne ? On en déduit quoi ?Signaler Répondre
Explique-nous qui à la droit d’interviewer qui et pourquoi, rigolo à 2 neurones.
Il y avait une conférence.Signaler Répondre
Alors faut pas se mentir, ils se sont très certainement donné rendez-vous.. et cette "ultra-gauche" aussi va fureter là où elle n'a rien à faire.. pas de problème là ils sont deux pour se battre.
Mais quand même, c'est un peu normal qu'il y ait des gens de tel parti pour un évènement de ce parti.
Sérieux mais sers toi de ta courge une fois de temps en temps..
CINQ fautes en si peu de mots. Risible et au niveau du commentaire, c'est à dire nul.Signaler Répondre
Quelle bande de racailles !!!Signaler Répondre
Cette même justice qui est bien laxiste sur les détournements de fond public du RN...Signaler Répondre
"Soyez intelligents" : Ça va leur être très difficile !!!!!!Signaler Répondre
Ils sont "gonflés" : rien ne les arrête !Signaler Répondre
Et celle de la gauche, que faisait-elle, là ?Signaler Répondre
Les victimes ce sont eux et non ce jeune assassiné ? Incroyable ils osent tout 🤮🤮🤮🤮Signaler Répondre
On rappelle que le téléphone de Raphaël Arnault n'a jamais était perquisitionné et qu'aucun des échanges qu'il a pu avoir avec son assistant n'a été consulté.Signaler Répondre
et Raphaël Arnault champion entre les champion, toujours pas derrière les barreaux 🤮🤮🤮Signaler Répondre
La justice d'extrême gauche va juger des militants d'extrême gauche, on connait déjà le verdict.Signaler Répondre
Selon l’avocat de Jacques-Élie Favrot interrogé par France Inter.............................Signaler Répondre
La radio de sévice public, comme par hasard !!!!!!!!
C'est pas moi, c'est l'autre, le bilan est malheureusement terribleSignaler Répondre
Qui a commencé ? je ne peux pas le dire, mais historiquement ces combats gauche- droite ou l'inverse, sont stérile et dangereux
Les gagnants, sont les avocatsqui profitent de ce terrain de conflit, et les dirigeants politique qui eux ne se battent pas
il y a eu un mort ce jour là, d'autres avant malheureusement, peut être d'autres après
Soyez intelligent , parlez entre vous, et trouver des solutions plus intelligentes que la violence
Mais c'est un voeux pieux
ProutSignaler Répondre
Prout
La meilleure defense c'est l'attaque et la victimisation
Deux arts ou sont passés maîtres mes petits nervis a la solde du petit timonier Merluchon premier
il faut effectivement enquêter sur la responsabilité de l'ultra droite dont les membres sur place ne venaient certainement pas faire du tourismeSignaler Répondre
"ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault."Signaler Répondre
Ils n'aiment pas la police qui tue partout, mais ils n'hésitent pas non plus à la contacter pour porter plainte à toutes occasions...
L'apologie de l'amalgame...