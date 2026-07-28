Mort de Quentin Deranque : deux mis en examen portent plainte contre des militants d’ultradroite

L’affaire de la mort de Quentin Deranque connaît un nouveau développement judiciaire.

Deux personnes mises en examen ont déposé, au cours du mois de juillet, des plaintes visant des militants d’ultradroite pour des faits de violences survenus le 12 février, en marge de la conférence de l’eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

L’une de ces plaintes a été déposée par Jacques-Élie Favrot, ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault. Mis en examen pour complicité de meurtre par instigation dans le dossier de la mort de Quentin Deranque, il vise une quinzaine de militants identitaires pour des faits de violences avec préméditation, en réunion, avec armes et dissimulation du visage.

Ces accusations portent sur les affrontements entre militants d’extrême gauche et d’ultradroite survenus le 12 février. Des images diffusées quelques jours après les faits montrent plusieurs personnes s’affrontant à coups de béquilles, de parapluies, avec l’utilisation de gaz lacrymogène et de fumigènes.

Deux enquêtes distinctes

À ce stade, deux procédures judiciaires sont menées en parallèle.

La première est l’information judiciaire ouverte après la mort de Quentin Deranque. Neuf personnes y sont mises en examen, dont huit pour homicide volontaire et Jacques-Élie Favrot pour complicité de meurtre par instigation. Elles sont toutes placées en détention provisoire.

La seconde est une enquête préliminaire portant sur les violences imputées aux militants identitaires lors des affrontements du 12 février.

Selon l’avocat de Jacques-Élie Favrot interrogé par France Inter, les deux procédures sont étroitement liées. Il estime que des éléments recueillis dans l’enquête sur les violences, notamment lors de perquisitions et de saisies de téléphones, pourraient être utiles à la manifestation de la vérité dans le dossier principal.

Le dépôt de cette plainte doit permettre, dans un second temps, de demander une constitution de partie civile afin d’obtenir l’accès au dossier de cette enquête distincte.