Judiciaire

Mort de Quentin Deranque : deux mis en examen portent plainte contre des militants d’ultradroite

Mort de Quentin Deranque : deux mis en examen portent plainte contre des militants d’ultradroite
LyonMag

Deux personnes mises en examen dans l’affaire de la mort de Quentin Deranque ont déposé plainte contre des militants d’ultradroite pour des violences commises lors des affrontements du 12 février à Lyon. Leur objectif est également d’obtenir l’accès à une enquête distincte de celle sur l’homicide.

L’affaire de la mort de Quentin Deranque connaît un nouveau développement judiciaire.

Deux personnes mises en examen ont déposé, au cours du mois de juillet, des plaintes visant des militants d’ultradroite pour des faits de violences survenus le 12 février, en marge de la conférence de l’eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

L’une de ces plaintes a été déposée par Jacques-Élie Favrot, ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault. Mis en examen pour complicité de meurtre par instigation dans le dossier de la mort de Quentin Deranque, il vise une quinzaine de militants identitaires pour des faits de violences avec préméditation, en réunion, avec armes et dissimulation du visage.

Ces accusations portent sur les affrontements entre militants d’extrême gauche et d’ultradroite survenus le 12 février. Des images diffusées quelques jours après les faits montrent plusieurs personnes s’affrontant à coups de béquilles, de parapluies, avec l’utilisation de gaz lacrymogène et de fumigènes.

Deux enquêtes distinctes

À ce stade, deux procédures judiciaires sont menées en parallèle.

La première est l’information judiciaire ouverte après la mort de Quentin Deranque. Neuf personnes y sont mises en examen, dont huit pour homicide volontaire et Jacques-Élie Favrot pour complicité de meurtre par instigation. Elles sont toutes placées en détention provisoire.

La seconde est une enquête préliminaire portant sur les violences imputées aux militants identitaires lors des affrontements du 12 février.

Selon l’avocat de Jacques-Élie Favrot interrogé par France Inter, les deux procédures sont étroitement liées. Il estime que des éléments recueillis dans l’enquête sur les violences, notamment lors de perquisitions et de saisies de téléphones, pourraient être utiles à la manifestation de la vérité dans le dossier principal.

Le dépôt de cette plainte doit permettre, dans un second temps, de demander une constitution de partie civile afin d’obtenir l’accès au dossier de cette enquête distincte.

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Quentin Deranque

Jacques-Elie Favrot

34 commentaires
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Patience, les vérités prennent l escalier... le 28/07/2026 à 13:06
Watt a écrit le 28/07/2026 à 10h10

On rappelle que le téléphone de Raphaël Arnault n'a jamais était perquisitionné et qu'aucun des échanges qu'il a pu avoir avec son assistant n'a été consulté.

Exact, je redonnerai ma confiance a l institution lorsque LFI sera dissoute et sa meute jugée....

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Raphie le 28/07/2026 à 13:01

Ils peuvent porter plainte, ils demeureront des meurtriers.

L’antifachisme tue

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saco697 le 28/07/2026 à 12:56

Tout ça avec les appuis de LFI et Doucet qui a tout fait pour les soutenir qui a milité longtemps aux côtés de « ses partenaires privilégiés » la milice violente de « la nouvelle garde » LFI et sa « filiale » les VERTS toujours aux côtés des délinquants des dealers des casseurs violents et brûleurs de voitures … et maintenant ces partis s affichent comme soutiens des violeurs d’enfant puisqu’ils ne veules pas de loi pour condamner leurs actes immondes contre des enfants innocents.. LFI et les VERTS n’ont plus honte de rien même pas des horreurs criminelles

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disdoncdisdonc le 28/07/2026 à 12:55
dripoux a écrit le 28/07/2026 à 12h41

la mort de quentin est bien triste mais dit moi que venait faire les gents d'extrême droite dans une réunion d'extrême gauche a part foudre le bordel et cherché la bagarre

Mais dis donc que viennent faire les gens d'extrême gauche dans les autres manifs? comme a Crépol 🤔

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Faja69 le 28/07/2026 à 12:52
Loule a écrit le 28/07/2026 à 11h32

Sûr de fafs ici pour défendre leur petit Quentin.
Il a eu ce qu'il méritait, il a cherché la mouise, il s'en est pris une pleine benne sur la gueule.
Et ses petits copains qui l'ont abandonné sur le trottoir dans son sang, Ils sont pas en taule pour non assistance ceux-là ? Ils portent mal leur kouÿ ceux-là.

propos honteux

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AntoineLeV le 28/07/2026 à 12:48
dripoux a écrit le 28/07/2026 à 12h41

la mort de quentin est bien triste mais dit moi que venait faire les gents d'extrême droite dans une réunion d'extrême gauche a part foudre le bordel et cherché la bagarre

Apparemment, pas vous apprendre l'orthographe la grammaire ou la langue française 😅

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dripoux le 28/07/2026 à 12:41
Aucune honte a écrit le 28/07/2026 à 12h13

Ces personnes n’ont aucune honte, ils sont accusés de meurtre et jouent encore les victimes….c’est le mode de défense de l’extrême gauche qui se victimise! Ces personnes doivent assumer leurs actes et aucun pardon, aucun répit face à ces bandes de racailles et de voyou! La justice doit faire son travail et condamner ces individus a la perpétuité! Il serait judicieux d’entendre leur grand chef qui est devenu un planque de la république et qui crache aux symboles de nos institutions et qui est payé avec l’argent des riches contribuables que ces personnes détestent tant! Demandons la levée de l’immunité parlementaire de ce député! Qui salit la fonction de député! Honte à ces individus. En 2027, total barrage républicain face à cette extrême gauche du chaos! Tout sauf LFI!

la mort de quentin est bien triste mais dit moi que venait faire les gents d'extrême droite dans une réunion d'extrême gauche a part foudre le bordel et cherché la bagarre

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LéoChater le 28/07/2026 à 12:22
Loule a écrit le 28/07/2026 à 11h32

Sûr de fafs ici pour défendre leur petit Quentin.
Il a eu ce qu'il méritait, il a cherché la mouise, il s'en est pris une pleine benne sur la gueule.
Et ses petits copains qui l'ont abandonné sur le trottoir dans son sang, Ils sont pas en taule pour non assistance ceux-là ? Ils portent mal leur kouÿ ceux-là.

Hors, les commentaires nauséabonds des extrémistes gauchistes se réjouissants du meurtre d'un jeune homme,

Il y a une "expression" de chez ces gens que je ne comprendrai jamais...

Définition de FAF : La France Aux Français...

Mais a qui d'autres ? ils veulent donner la France à qui ces gens ????

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Aucune honte le 28/07/2026 à 12:13

Ces personnes n’ont aucune honte, ils sont accusés de meurtre et jouent encore les victimes….c’est le mode de défense de l’extrême gauche qui se victimise! Ces personnes doivent assumer leurs actes et aucun pardon, aucun répit face à ces bandes de racailles et de voyou! La justice doit faire son travail et condamner ces individus a la perpétuité! Il serait judicieux d’entendre leur grand chef qui est devenu un planque de la république et qui crache aux symboles de nos institutions et qui est payé avec l’argent des riches contribuables que ces personnes détestent tant! Demandons la levée de l’immunité parlementaire de ce député! Qui salit la fonction de député! Honte à ces individus. En 2027, total barrage républicain face à cette extrême gauche du chaos! Tout sauf LFI!

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PN le 28/07/2026 à 12:01
beurk a écrit le 28/07/2026 à 10h09

et Raphaël Arnault champion entre les champion, toujours pas derrière les barreaux 🤮🤮🤮

Le grand marionnettiste de cette histoire à l’issue prévisible depuis des années, sinon désirée, est peinard. Cette partie du scénario était gravée dans le marbre dès le départ. Le temps que les marionnettes, faibles d’esprit qui justifient leur ivresse de violence par une noble cause se rendent compte de la manipe, de l’eau va couler sous les ponts et de longues années entre 4 murs. Pendant ce temps, y’en a un qui se la coule douce en s’en foutant plein les fouilles après avoir occupé le devant de la scène médiatique, s’appropriant des exploits imaginaires ou ceux d’autrui… Jusque chez Hanouna : « Nous (???) sommes allés défendre des Kurdes » 🏆🤡🏆

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Pp le 28/07/2026 à 11:51
Calahann a écrit le 28/07/2026 à 11h16

L'essentiel est fait !
Un nazi en moins sur Lugdunum 👏👏👏

C est d un niveau …un jeune homme est mort ..vous êtes vraiment des malades avec vos potes LFI..racistes et c est vous les fachos allez vous faire soigner ..

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ferdinand le 28/07/2026 à 11:42
Ritchie a écrit le 28/07/2026 à 10h34

Quelle bande de racailles !!!

Voyou un jour, voyou toujours

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Calahann le 28/07/2026 à 11:32
Ex Précisions a écrit le 28/07/2026 à 11h12

La défense de LFI pour meurtre c'est de porter plainte...
Il n'ont vraiment pas honte !

Nous ne sommes pas accablés par la honte . On n'est absolument pas des SOUMIS.
Aucune honte pour faire éclater la vérité 😉

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Dommage le 28/07/2026 à 11:25
beurk a écrit le 28/07/2026 à 10h09

et Raphaël Arnault champion entre les champion, toujours pas derrière les barreaux 🤮🤮🤮

Il finirait comme dans "american story x" sous la douche

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Calahann le 28/07/2026 à 11:16

L'essentiel est fait !
Un nazi en moins sur Lugdunum 👏👏👏

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Solidarité 69 le 28/07/2026 à 11:15

Ils osent tout grâce à la complicité judiciaire.
Il faut dire et répéter que Raphaël Arnault n'a jamais été entendu, son téléphone jamais saisi alors que plusieurs de ses collaborateurs sous son lien de subordination accompagné d'autres jeunes du mouvement dissout la Jeune Garde ont été interpellés pour meurtre.
C'est incroyable.
Imaginez un patron privé dont ses salariés se seraient rendus pendant leurs heures de travail dans un lieu qui n'avait aucun rapport avec leurs missions, auraient assassinés un homme, ne pensez-vous pas que ce patron aurait été entendu pour déterminer si ses salariés ont agit sur ses ordres et que le meurtre avait été prémédité.
Pour Raphaël Arnault, rien, pas la moindre convocation. Étrange.

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Ex Précisions le 28/07/2026 à 11:12

La défense de LFI pour meurtre c'est de porter plainte...
Il n'ont vraiment pas honte !

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Niveau blaireau de compétition le 28/07/2026 à 10:47
Rat Dio a écrit le 28/07/2026 à 09h37

Selon l’avocat de Jacques-Élie Favrot interrogé par France Inter.............................

La radio de sévice public, comme par hasard !!!!!!!!

Donc si France Inter interroge quelqu'un, c'est politique ??? Et tu fais comment si Cnews, BTF et France Inter interviewent la même personne ? On en déduit quoi ?
Explique-nous qui à la droit d’interviewer qui et pourquoi, rigolo à 2 neurones.

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Mdr ! le 28/07/2026 à 10:44
Jacques20 a écrit le 28/07/2026 à 10h21

Et celle de la gauche, que faisait-elle, là ?

Il y avait une conférence.
Alors faut pas se mentir, ils se sont très certainement donné rendez-vous.. et cette "ultra-gauche" aussi va fureter là où elle n'a rien à faire.. pas de problème là ils sont deux pour se battre.
Mais quand même, c'est un peu normal qu'il y ait des gens de tel parti pour un évènement de ce parti.
Sérieux mais sers toi de ta courge une fois de temps en temps..

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Maître Capello le 28/07/2026 à 10:43
Doalectique a écrit le 28/07/2026 à 09h29

Prout
Prout
La meilleure defense c'est l'attaque et la victimisation
Deux arts ou sont passés maîtres mes petits nervis a la solde du petit timonier Merluchon premier

CINQ fautes en si peu de mots. Risible et au niveau du commentaire, c'est à dire nul.

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Ritchie le 28/07/2026 à 10:34

Quelle bande de racailles !!!

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JusticeLaxiste le 28/07/2026 à 10:26
LéoChater a écrit le 28/07/2026 à 09h46

La justice d'extrême gauche va juger des militants d'extrême gauche, on connait déjà le verdict.

Cette même justice qui est bien laxiste sur les détournements de fond public du RN...

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Pas gagné le 28/07/2026 à 10:23
Ce combat judiciaire post est lamentable a écrit le 28/07/2026 à 09h35

C'est pas moi, c'est l'autre, le bilan est malheureusement terrible
Qui a commencé ? je ne peux pas le dire, mais historiquement ces combats gauche- droite ou l'inverse, sont stérile et dangereux
Les gagnants, sont les avocatsqui profitent de ce terrain de conflit, et les dirigeants politique qui eux ne se battent pas
il y a eu un mort ce jour là, d'autres avant malheureusement, peut être d'autres après
Soyez intelligent , parlez entre vous, et trouver des solutions plus intelligentes que la violence
Mais c'est un voeux pieux

"Soyez intelligents" : Ça va leur être très difficile !!!!!!

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Pas de doute le 28/07/2026 à 10:21

Ils sont "gonflés" : rien ne les arrête !

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Jacques20 le 28/07/2026 à 10:21
inspecteur magret a écrit le 28/07/2026 à 09h29

il faut effectivement enquêter sur la responsabilité de l'ultra droite dont les membres sur place ne venaient certainement pas faire du tourisme

Et celle de la gauche, que faisait-elle, là ?

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Ah bon ? le 28/07/2026 à 10:15

Les victimes ce sont eux et non ce jeune assassiné ? Incroyable ils osent tout 🤮🤮🤮🤮

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Watt le 28/07/2026 à 10:10

On rappelle que le téléphone de Raphaël Arnault n'a jamais était perquisitionné et qu'aucun des échanges qu'il a pu avoir avec son assistant n'a été consulté.

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beurk le 28/07/2026 à 10:09

et Raphaël Arnault champion entre les champion, toujours pas derrière les barreaux 🤮🤮🤮

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LéoChater le 28/07/2026 à 09:46

La justice d'extrême gauche va juger des militants d'extrême gauche, on connait déjà le verdict.

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Rat Dio le 28/07/2026 à 09:37

Selon l’avocat de Jacques-Élie Favrot interrogé par France Inter.............................

La radio de sévice public, comme par hasard !!!!!!!!

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Ce combat judiciaire post est lamentable le 28/07/2026 à 09:35

C'est pas moi, c'est l'autre, le bilan est malheureusement terrible
Qui a commencé ? je ne peux pas le dire, mais historiquement ces combats gauche- droite ou l'inverse, sont stérile et dangereux
Les gagnants, sont les avocatsqui profitent de ce terrain de conflit, et les dirigeants politique qui eux ne se battent pas
il y a eu un mort ce jour là, d'autres avant malheureusement, peut être d'autres après
Soyez intelligent , parlez entre vous, et trouver des solutions plus intelligentes que la violence
Mais c'est un voeux pieux

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Doalectique le 28/07/2026 à 09:29

Prout
Prout
La meilleure defense c'est l'attaque et la victimisation
Deux arts ou sont passés maîtres mes petits nervis a la solde du petit timonier Merluchon premier

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inspecteur magret le 28/07/2026 à 09:29

il faut effectivement enquêter sur la responsabilité de l'ultra droite dont les membres sur place ne venaient certainement pas faire du tourisme

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Chris6969699 le 28/07/2026 à 09:27

"ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault."

Ils n'aiment pas la police qui tue partout, mais ils n'hésitent pas non plus à la contacter pour porter plainte à toutes occasions...

L'apologie de l'amalgame...

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