Faits Divers

Lynchage de Quentin Deranque à Lyon : vive polémique après les révélations sur la présence d'agents du renseignement

Lynchage de Quentin Deranque à Lyon : vive polémique après les révélations sur la présence d'agents du renseignement

La mort de Quentin Deranque aurait-elle pu être évitée ? BFM-TV a révélé ce vendredi que des agents du renseignement territorial ont assisté au début et à la fin de la rixe entre membres de l'ultragauche et de l'ultradroite le 12 février à Lyon.

Le 12 février dernier, Quentin Deranque était lynché par des membres présumés de la Jeune Garde dans le 7e arrondissement de Lyon. Le militant nationaliste aurait-il pu échapper à cette agression qui lui coûtera la vie deux jours plus tard, décédant des suites de ses blessures ?

Si certains élus s'étaient émus de l'intervention tardive des forces de l'ordre pour encadrer la venue de Rima Hassan à Sciences Po, raison de la présence de Quentin Deranque et de ses amis pour faire le service d'ordre du collectif Némésis, il semblerait que les forces de l'ordre étaient en réalité déjà sur place.

Comme le révèle BFM-TV ce vendredi, des agents du renseignement territorial filaient les membres de l'ultragauche, et les ont même photographiés alors qu'ils s'équipaient pour en découdre. Nos confrères rapportent que les agents ont ensuite été semés par les individus appartenant à la Jeune Garde, n'arrivant aux abords de la voie ferrée où s'est déroulé le lynchage qu'une fois ce dernier commis.

Une brèche dans laquelle s'est engouffrée la France insoumise, ses députés multipliant les questions à destination du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, évoquant même un "scandale d'Etat".

"La police savait. L’État savait. Et pourtant, un récit mensonger a été diffusé pendant des semaines pour orienter l’opinion. Ce qui se dessine est vertigineux. La question n’est plus seulement celle des faits, mais celle d’une dissimulation d'informations cruciales au plus haut niveau de l'État", a ainsi réagi la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi.

Tags :

Lynchage de Quentin

Quentin Deranque

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C'est bientôt la fin de LFI, ouf .... le 27/03/2026 à 21:35

LFI et sa milice pourront toujours vouloir réécrire l histoire, le fait est qu'ils étaient 5 fanatiques aux gants coques de la jeune garde a s'acharner sur 1 seul homme de 70 kg à terre.

LFI qui n a que le mot responsabilité a la bouche pourrait au moins nous en donner un échantillon, en assumant ses dérives ..

Les faits sont là, 5 contre 1, comme le jeune de la croix rousse pour lequel ARCHENAULT , la jeune garde, a été condamné en 2022.

5 contre 1 encore et toujours, honte, déshonneur, lâcheté encore et toujours...

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 27/03/2026 à 21:30

Comment ça en vrai ?
Des agents du renseignement " intérieur " étaient présent ce jour-là ?
Un peu comme L'ONU, l'OTAN et tra-la-la qui ont une mission de surveillance et d'observation à l'égard d'Israël sur les territoires Palestiniens OCCUPÉS.
Pourquoi pas en vrai !

Signaler Répondre
avatar
Julius le 27/03/2026 à 21:21

Même si l'État a été défaillant une fois de plus, ce sont quand même des racailles d'extrême gauche anarchistes LFIstes qui ont assassinés le jeune Quentin.

Signaler Répondre
avatar
Les gogols haineux qui s’excitent pour rien le 27/03/2026 à 21:11

« les agents ont ensuite été semés par les individus appartenant à la Jeune Garde, n'arrivant aux abords de la voie ferrée où s'est déroulé le lynchage qu'une fois ce dernier commis. »

Il est où le scandale ? Ils ont été semés. Rien à voir avec le fait de laisser faire.

Signaler Répondre
avatar
Et c est pas fini le 27/03/2026 à 20:45

L enquête sera longue, l instruction aussi. Et c est ce temps qui permettra je l espère a la vérité d émerger et à la justice de se faire le mieux possible.
QD ou une mort crasseuse pour des idéaux très moches.

Signaler Répondre
avatar
MDR le 27/03/2026 à 20:45

Bravo à tous
Peut-être que le renseignement savait que ce n'était pas un saint

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.