Lynchage de Quentin Deranque à Lyon : vive polémique après les révélations sur la présence d'agents du renseignement

Le 12 février dernier, Quentin Deranque était lynché par des membres présumés de la Jeune Garde dans le 7e arrondissement de Lyon. Le militant nationaliste aurait-il pu échapper à cette agression qui lui coûtera la vie deux jours plus tard, décédant des suites de ses blessures ?
Si certains élus s'étaient émus de l'intervention tardive des forces de l'ordre pour encadrer la venue de Rima Hassan à Sciences Po, raison de la présence de Quentin Deranque et de ses amis pour faire le service d'ordre du collectif Némésis, il semblerait que les forces de l'ordre étaient en réalité déjà sur place.
Comme le révèle BFM-TV ce vendredi, des agents du renseignement territorial filaient les membres de l'ultragauche, et les ont même photographiés alors qu'ils s'équipaient pour en découdre. Nos confrères rapportent que les agents ont ensuite été semés par les individus appartenant à la Jeune Garde, n'arrivant aux abords de la voie ferrée où s'est déroulé le lynchage qu'une fois ce dernier commis.
Une brèche dans laquelle s'est engouffrée la France insoumise, ses députés multipliant les questions à destination du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, évoquant même un "scandale d'Etat".
"La police savait. L’État savait. Et pourtant, un récit mensonger a été diffusé pendant des semaines pour orienter l’opinion. Ce qui se dessine est vertigineux. La question n’est plus seulement celle des faits, mais celle d’une dissimulation d'informations cruciales au plus haut niveau de l'État", a ainsi réagi la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi.
Dans "l’affaire Deranque", les faits qui émergent sont d’une gravité extrême.— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) March 27, 2026
Les images et faits révélés par @BFMTV contredisent aujourd’hui frontalement la version officielle initialement diffusée. Et pourtant, on apprend que les autorités étaient sur place et avaient tous les… https://t.co/z8lvDNiFwT
LFI et sa milice pourront toujours vouloir réécrire l histoire, le fait est qu'ils étaient 5 fanatiques aux gants coques de la jeune garde a s'acharner sur 1 seul homme de 70 kg à terre.Signaler Répondre
LFI qui n a que le mot responsabilité a la bouche pourrait au moins nous en donner un échantillon, en assumant ses dérives ..
Les faits sont là, 5 contre 1, comme le jeune de la croix rousse pour lequel ARCHENAULT , la jeune garde, a été condamné en 2022.
5 contre 1 encore et toujours, honte, déshonneur, lâcheté encore et toujours...
Comment ça en vrai ?Signaler Répondre
Des agents du renseignement " intérieur " étaient présent ce jour-là ?
Un peu comme L'ONU, l'OTAN et tra-la-la qui ont une mission de surveillance et d'observation à l'égard d'Israël sur les territoires Palestiniens OCCUPÉS.
Pourquoi pas en vrai !
Même si l'État a été défaillant une fois de plus, ce sont quand même des racailles d'extrême gauche anarchistes LFIstes qui ont assassinés le jeune Quentin.Signaler Répondre
« les agents ont ensuite été semés par les individus appartenant à la Jeune Garde, n'arrivant aux abords de la voie ferrée où s'est déroulé le lynchage qu'une fois ce dernier commis. »Signaler Répondre
Il est où le scandale ? Ils ont été semés. Rien à voir avec le fait de laisser faire.
L enquête sera longue, l instruction aussi. Et c est ce temps qui permettra je l espère a la vérité d émerger et à la justice de se faire le mieux possible.Signaler Répondre
QD ou une mort crasseuse pour des idéaux très moches.
Bravo à tousSignaler Répondre
Peut-être que le renseignement savait que ce n'était pas un saint