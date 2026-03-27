Lynchage de Quentin Deranque à Lyon : vive polémique après les révélations sur la présence d'agents du renseignement

Le 12 février dernier, Quentin Deranque était lynché par des membres présumés de la Jeune Garde dans le 7e arrondissement de Lyon. Le militant nationaliste aurait-il pu échapper à cette agression qui lui coûtera la vie deux jours plus tard, décédant des suites de ses blessures ?

Si certains élus s'étaient émus de l'intervention tardive des forces de l'ordre pour encadrer la venue de Rima Hassan à Sciences Po, raison de la présence de Quentin Deranque et de ses amis pour faire le service d'ordre du collectif Némésis, il semblerait que les forces de l'ordre étaient en réalité déjà sur place.

Comme le révèle BFM-TV ce vendredi, des agents du renseignement territorial filaient les membres de l'ultragauche, et les ont même photographiés alors qu'ils s'équipaient pour en découdre. Nos confrères rapportent que les agents ont ensuite été semés par les individus appartenant à la Jeune Garde, n'arrivant aux abords de la voie ferrée où s'est déroulé le lynchage qu'une fois ce dernier commis.

Une brèche dans laquelle s'est engouffrée la France insoumise, ses députés multipliant les questions à destination du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, évoquant même un "scandale d'Etat".

"La police savait. L’État savait. Et pourtant, un récit mensonger a été diffusé pendant des semaines pour orienter l’opinion. Ce qui se dessine est vertigineux. La question n’est plus seulement celle des faits, mais celle d’une dissimulation d'informations cruciales au plus haut niveau de l'État", a ainsi réagi la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi.