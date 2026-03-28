Marche pour Quentin à Lyon : présent malgré une interdiction, un leader d’ultradroite incarcéré

Eliot Bertin, militant lyonnais d’ultradroite a été incarcéré, jeudi 26 mars, après avoir participé à une marche organisée à Lyon en février, malgré une interdiction formelle de se rendre dans la ville.
Âgé de 28 ans, cet ancien leader du groupuscule Lyon Populaire, dissous en juin 2025, s’était rendu le 21 février dans le 7e arrondissement. Ce jour-là, plusieurs milliers de personnes s’étaient réunies pour un hommage à Quentin Deranque, militant de 23 ans décédé quelques jours plus tôt.
Or, dans le cadre d’une procédure en cours, l’intéressé était placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de venir à Lyon, rapporte BFM TV. Sa présence lors de ce rassemblement a donc été considérée comme une violation de ses obligations.
Déjà mis en cause dans une affaire remontant à novembre 2023, il faisait partie d’un groupe d’individus soupçonnés d’avoir pris part à une attaque contre un local associatif du Vieux Lyon. Les faits avaient fait plusieurs blessés, dont certains grièvement.
Poursuivi notamment pour association de malfaiteurs et participation à un groupement en vue de commettre des violences, il attend désormais une nouvelle décision de justice.
Une audience est prévue lundi 30 mars devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. Il devra déterminer si son contrôle judiciaire doit être révoqué.
bien fait !Signaler Répondre
la place des racailles récidivistes est en prison et les juges rouges devraient cesser de donner du sursis aux criminels que les héros en bleu mettent sous les barreaux !!!
Toujours dans le fondement de Dans ton cul .Signaler Répondre
Ton copain Eliot Bertin s'est cru au dessus des lois. Etant en sous contrôle judiciaire les règles étaient fixées depuis longtemps. Incarcération directe en cas de non respect des règles établies au départ et qu'ils connaissait d'avance. Aucun rapport avec Crépol, aucun procès n'a eu lieu pour le moment et il faut croire que les personne mises sous contrôle judiciaires à Crépol, eux, respectent les ordonnances du tribunal ! Tu crois vraiment qu'être d'extrême droite te donne un totem d'immunité ?Signaler Répondre
Les fachos, nazis ou antisemites ne se trouvent aujourd’hui plus à droite à part quelques décerebrés inoffencifs . Les plus dangereux se trouvent à l’extrème gauche avec ses milices violentes et antisemites soutenus par notre maire...Signaler Répondre
Ça va vite de ce côté. On en est où du meutre raciste de Crepol ?Signaler Répondre
le groupuscule Lyon Populaire dirigé par Bertin a été dissous pour violences et pour apologie du nazisme..Signaler Répondre
Les nazis se foutent bien du respect de la loi.. Cette idéologie a toujours prôné la loi du plus fort, pas la légalité juridique.
Et dire que certains droitards dans la team Bolloré voudraient inclure ce genre de gugusses dans leur grande "union des droites"..
Bizarre, quand il s'agit d'un extrême gauchiste ou un petit ange, les accusations portées sont accompagnés de conditionnel et de présomption d'innocence ....Signaler Répondre
Quand bien même votre affirmation serait vraie:Signaler Répondre
il vaut mieux être d'extrême gauche (prôner la démocratie avec mandats révocables, la collectivisation et la gestion démocratique des moyens de production) que d'être nazi (prôner la dictature d'une aristocratie industrielle et l'expulsion_voire le génocide_de dizaines de millions de personnes en raison de leur couleur de peau)
et c'est très bien comme ça.
Les nazis ne sont pas respectables et doivent être combattus en priorité.
C'est la base.
Non il ne faut pas être con. Et les cons sont partout.Signaler Répondre
S'ils faisaient la même chose avec les gauchistes , nous respirerions mieux !Signaler Répondre
La justice a géométrie variable ......Signaler Répondre
Y'en a un paquet a gauche qui devraient être aussi au trou !
De nos jours mieux vaut être d'extrême gauche que de droite.Signaler Répondre
Bravo pour un mec qui revendique le respect de la loi.Signaler Répondre
Un petit séjour de réflexion en cellule à venir lui ferait le plus grand bien.