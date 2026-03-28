Marche pour Quentin à Lyon : présent malgré une interdiction, un leader d’ultradroite incarcéré

Eliot Bertin, militant lyonnais d’ultradroite a été incarcéré, jeudi 26 mars, après avoir participé à une marche organisée à Lyon en février, malgré une interdiction formelle de se rendre dans la ville.

Âgé de 28 ans, cet ancien leader du groupuscule Lyon Populaire, dissous en juin 2025, s’était rendu le 21 février dans le 7e arrondissement. Ce jour-là, plusieurs milliers de personnes s’étaient réunies pour un hommage à Quentin Deranque, militant de 23 ans décédé quelques jours plus tôt.

Or, dans le cadre d’une procédure en cours, l’intéressé était placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de venir à Lyon, rapporte BFM TV. Sa présence lors de ce rassemblement a donc été considérée comme une violation de ses obligations.

Déjà mis en cause dans une affaire remontant à novembre 2023, il faisait partie d’un groupe d’individus soupçonnés d’avoir pris part à une attaque contre un local associatif du Vieux Lyon. Les faits avaient fait plusieurs blessés, dont certains grièvement.

Poursuivi notamment pour association de malfaiteurs et participation à un groupement en vue de commettre des violences, il attend désormais une nouvelle décision de justice.

Une audience est prévue lundi 30 mars devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. Il devra déterminer si son contrôle judiciaire doit être révoqué.