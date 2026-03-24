Faits Divers

Près de Lyon : cinq militants d’ultradroite arrêtés en pleine action

Près de Lyon : cinq militants d’ultradroite arrêtés en pleine action

Un nouveau coup de filet dans la mouvance radicale locale.

L’intervention s’est déroulée tôt ce mardi 24 mars au matin à Mornant (Rhône), une commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon.

Selon BFM TV, les gendarmes ont interpellé cinq individus présentés comme appartenant à la mouvance d’ultradroite.

Ces derniers ont été surpris en pleine réalisation de tags. À ce stade, la nature précise des inscriptions n’a pas été communiquée.

Des perquisitions dans la foulée

Après ces interpellations, les enquêteurs ont procédé à des perquisitions aux domiciles des suspects.

Les cinq individus sont désormais visés pour des faits de dégradations. L’enquête devra déterminer leur degré d’implication et le contexte exact de leur action.

Les autorités tiennent à préciser qu’aucun élément ne permet de relier cette opération à la mort de Quentin Deranque survenue en février dernier.

Tags :

Ultradroite

12 commentaires
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Lyyyyyoooonnnnnnn le 24/03/2026 à 20:43
vent dalle a écrit le 24/03/2026 à 19h51

et ça salit nos rues, marre de payer des impots pour eux

ça sera jamais qu’un centième que les dégradations faites par les antifas qui saccagent la ville à chaque manifestation,

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Solidarité 69 le 24/03/2026 à 20:11

A l'ultra gauche ils tuent, à l'ultra droite ils taguent.
Le danger c'est l'extrême droite.
Logique de gauchistes.

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vent dalle le 24/03/2026 à 19:51

et ça salit nos rues, marre de payer des impots pour eux

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Romi le 24/03/2026 à 19:47
onmas a écrit le 24/03/2026 à 18h45

On arrête des taggueurs, et on remets en liberté des cinglés qui agresses des chrétiens dans une église! Bravo!!!!!

Les 2 sont condamnables !

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Guillotiere le 24/03/2026 à 19:29

Personne pour arreter les taggeurs d’extreme gauche de la guill?

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GLOUGLOU 1er le 24/03/2026 à 19:00
Encore un petit Vichy a écrit le 24/03/2026 à 17h51

Des nostalgiques du régime de vichy et de leurs alliés Nazis , des quentins de bonnes familles riches lyonnaises

Le gouvernement de Vichy était composé en grande partie de membres de la gauche et le pacte germano soviétique soutenu par les communistes . Les ascendants des Melenchons boys.

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Ex Précisions le 24/03/2026 à 18:51

Qu'est-ce qu'ils ont été f.....e dans cette bourgade de 5000 âmes ?
Il y a bien l'aqueduc romain, une tour du moyen âge, à part ça ?
Une ZAD s'est montée ?

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Aulas a perdu le 24/03/2026 à 18:49

j’attends une condanation de Aulas l’extrême droite représente un grand danger pour nous tous

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onmas le 24/03/2026 à 18:45

On arrête des taggueurs, et on remets en liberté des cinglés qui agresses des chrétiens dans une église! Bravo!!!!!

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Cétou ? le 24/03/2026 à 18:39

Info sans aucune consistance

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Encore un petit Vichy le 24/03/2026 à 17:51
C’est pas du gros poisson a écrit le 24/03/2026 à 17h33

Sacré coup de filet , des taggers !!!!!!! On peut en arrêter tous les jours , et pas que de l’ED .

Des nostalgiques du régime de vichy et de leurs alliés Nazis , des quentins de bonnes familles riches lyonnaises

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C’est pas du gros poisson le 24/03/2026 à 17:33

Sacré coup de filet , des taggers !!!!!!! On peut en arrêter tous les jours , et pas que de l’ED .

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