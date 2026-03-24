Près de Lyon : cinq militants d’ultradroite arrêtés en pleine action

L’intervention s’est déroulée tôt ce mardi 24 mars au matin à Mornant (Rhône), une commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon.

Selon BFM TV, les gendarmes ont interpellé cinq individus présentés comme appartenant à la mouvance d’ultradroite.

Ces derniers ont été surpris en pleine réalisation de tags. À ce stade, la nature précise des inscriptions n’a pas été communiquée.

Des perquisitions dans la foulée

Après ces interpellations, les enquêteurs ont procédé à des perquisitions aux domiciles des suspects.

Les cinq individus sont désormais visés pour des faits de dégradations. L’enquête devra déterminer leur degré d’implication et le contexte exact de leur action.

Les autorités tiennent à préciser qu’aucun élément ne permet de relier cette opération à la mort de Quentin Deranque survenue en février dernier.