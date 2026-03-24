Près de Lyon : cinq militants d’ultradroite arrêtés en pleine action

L’intervention s’est déroulée tôt ce mardi 24 mars au matin à Mornant (Rhône), une commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon.
Selon BFM TV, les gendarmes ont interpellé cinq individus présentés comme appartenant à la mouvance d’ultradroite.
Ces derniers ont été surpris en pleine réalisation de tags. À ce stade, la nature précise des inscriptions n’a pas été communiquée.
Des perquisitions dans la foulée
Après ces interpellations, les enquêteurs ont procédé à des perquisitions aux domiciles des suspects.
Les cinq individus sont désormais visés pour des faits de dégradations. L’enquête devra déterminer leur degré d’implication et le contexte exact de leur action.
Les autorités tiennent à préciser qu’aucun élément ne permet de relier cette opération à la mort de Quentin Deranque survenue en février dernier.
ça sera jamais qu’un centième que les dégradations faites par les antifas qui saccagent la ville à chaque manifestation,Signaler Répondre
A l'ultra gauche ils tuent, à l'ultra droite ils taguent.Signaler Répondre
Le danger c'est l'extrême droite.
Logique de gauchistes.
et ça salit nos rues, marre de payer des impots pour euxSignaler Répondre
Les 2 sont condamnables !Signaler Répondre
Personne pour arreter les taggeurs d’extreme gauche de la guill?Signaler Répondre
Le gouvernement de Vichy était composé en grande partie de membres de la gauche et le pacte germano soviétique soutenu par les communistes . Les ascendants des Melenchons boys.Signaler Répondre
Qu'est-ce qu'ils ont été f.....e dans cette bourgade de 5000 âmes ?Signaler Répondre
Il y a bien l'aqueduc romain, une tour du moyen âge, à part ça ?
Une ZAD s'est montée ?
j’attends une condanation de Aulas l’extrême droite représente un grand danger pour nous tousSignaler Répondre
On arrête des taggueurs, et on remets en liberté des cinglés qui agresses des chrétiens dans une église! Bravo!!!!!Signaler Répondre
Info sans aucune consistanceSignaler Répondre
Des nostalgiques du régime de vichy et de leurs alliés Nazis , des quentins de bonnes familles riches lyonnaisesSignaler Répondre
Sacré coup de filet , des taggers !!!!!!! On peut en arrêter tous les jours , et pas que de l’ED .Signaler Répondre