À Lyon, la montée des tensions entre ultradroite et ultragauche inquiète : réunion de crise à la préfecture

À Lyon, les tensions entre militants issus de mouvances radicales opposées ne datent pas d’hier. Depuis plusieurs années, la ville est régulièrement le théâtre d’affrontements entre groupes d’ultradroite et d’ultragauche. Malgré les procédures judiciaires, les condamnations et les dissolutions administratives prononcées par l’État, ces rivalités continuent d’alimenter un climat de confrontation.
La situation a pris une dimension encore plus grave récemment avec la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, tué après avoir été violemment frappé lors d’affrontements en marge d’une conférence de l’eurodéputée Rima Hassan à Lyon. Un événement qui a remis au premier plan la question de l’activité persistante de certains groupuscules radicaux dans l’agglomération.
Selon une source sécuritaire, la préfète de région Fabienne Buccio a réuni ce vendredi 13 mars un groupe de suivi des extrémismes violents, rassemblant l’autorité judiciaire, les forces de sécurité intérieure et les services de renseignement.
Objectif de cette réunion : faire un point sur la menace représentée par les groupuscules d’ultradroite et d’ultragauche, particulièrement présents dans la capitale des Gaules, et coordonner l’action des différents services.
De possibles reconstitutions
Les discussions ont notamment porté sur les structures radicales ayant fait l’objet de dissolutions administratives ces dernières années. Les autorités ont en effet évoqué les dissolutions prononcées ces dernières années contre plusieurs organisations radicales actives à Lyon. Le Bastion social avait par exemple été dissous en 2019. En 2023, c’est le GALE qui a été interdit. L’année suivante, les structures Les Remparts, L’Agogé et La Traboule ont à leur tour été dissoutes. Enfin, en 2025, Lyon populaire et La Jeune Garde ont également fait l’objet d’une dissolution administrative.
Malgré ces mesures, plusieurs groupuscules radicaux restent dans le viseur des services, en particulier du côté de l'ultradroite selon la même source.
Les autorités s’intéressent également à d’éventuelles tentatives de reconstitution, notamment concernant la Jeune Garde, après une saisie de la justice par le gouvernement. Autre élément examiné : un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale concernant l’utilisation du compte X du GALE, qui pourrait constituer une possible reconstitution du mouvement dissous.
L'extrémiste radical Doucet devrait être entendu dans l'affaire de recel d'informations de la vidéosurveillance de la Ville où il aurait donné l'accès à ces données à la milice armée de LFI pour mieux ficher, localiser et agresser des opposants.Signaler Répondre
Mais vous êtes vraiment des nuls a la Préfecture! Vous autorisez cette manifestation qui devrait être interdite?Signaler Répondre
Il y a des gamins de tous bords qui ont manqué de bonnes fessées quand ils faisaient des co.......ies !Signaler Répondre
Mais c'est interdit aujourd'hui certains abusaient, et on se retrouve malheureusement avec l'effet inverse... Plus aucun bon sens nulle part.
Arrêtez de nous bassiner avec cette extrême droite , qui à ce jour n'a jamais dégradé le mobilier urbain , brûlé de voiture , insulté et agressé avec toutes sortes de projectiles ! Tout est bon en veille d'élections ! Quant aux dissolutions , si on fait le compte les gauchistes n'ont pas été très touchés , la dernière en date est celle de leur Milice " La Jeune Garde" et leur dernier exploit : le meurtre de Quentin !Signaler Répondre
Ce sont les mêmes ! Juste Ultra stupides … et je reste polie! Dommage que nos Ecolos soient leurs potes !Signaler Répondre
"Les autorités s’intéressent également à d’éventuelles tentatives de reconstitution"Signaler Répondre
Les autorités devraient s'intéresser au groupe néonazi Audace (dans lequel a milité un certain Quentin) qui est une reconstitution des groupe néonazis dissous Bastion social et Lyon Populaire.
ils devraient aussi s'intéresser au groupe violent Parisien Luminis (reconstitution des groupes dissous Zouaves et GUD) qui dans sa communication sur Twitter présente Quentin Deranque comme un des ses compagnons de route..