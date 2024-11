Trois hommes liés à l’ultradroite interpellés près de Lyon : un arsenal d’armes découvert

Mercredi 20 novembre, trois hommes, soupçonnés d’appartenir à la mouvance ultradroite, ont été arrêtés à Thizy (Rhône), Vienne (Isère) et dans la Loire, rapporte l’AFP.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette opération ont permis de découvrir un important arsenal comprenant des armes de guerre et des armes nécessitant une autorisation stricte (catégorie A et B), a confirmé la procureure de Villefranche-sur-Saône, Laetitia Francart. Une saisie d’envergure qui a également touché le domicile de la mère d’un des suspects à Villeurbanne.

Parmi les personnes interpellées figure un homme de 59 ans et son fils de 29 ans, affilié à l’association Égalité et Réconciliation, fondée par Alain Soral. Ce dernier est connu pour ses positions d’extrême droite et a déjà ou plusieurs condamnations pour incitation à la haine. Une troisième personne, a aussi été placée en garde à vue.

Les suspects seront présentés ce vendredi 22 novembre à un juge suite à l’ouverture d’une information judiciaire pour détention d’armes.